2學生打BNT心肌炎 中央通報竟0例 挨批慢半拍

全台各地校園近日開始為學生施打BNT疫苗，傳出兩學生施打後出現心肌炎案例，但8日指揮中心公布與接種BNT疫苗有關的心肌炎案例為零例，遭質疑通報太慢。此為示意圖，與事件無關。（記者余承翰／攝影）

台灣傳出有學生接種BNT 疫苗後出現心肌炎的案例，桃園市一名國中一年級女學生接種後病況不穩，接受葉克膜治療中；北市也有學生家長反映，13歲的兒子接種後被診斷為心肌炎，院方已於10月5日通報教育單位，但昨天指揮中心公布與接種BNT疫苗有關的心肌炎案例為零例，遭質疑通報太慢。

本報系聯合報報導，桃園市長鄭文燦表示，這是嚴重副作用，已要求市府相關單位積極協助；台北市長柯文哲說，BNT嚴重併發症主要是心肌炎，尤其第二劑更明顯，由於心肌炎以15至18歲男生較容易發生，北市府傾向找高中職男生做心肌炎篩檢，還在擬計畫中。

指揮中心表示，截至9月29日，接種疫苗產生心肌炎的案例共20例，其中，莫德納疫苗13例，AZ疫苗7例，BNT疫苗為「零」。指揮中心發言人莊人祥強調，由於心肌炎通報每周統計，但已知有接種BNT疫苗後出現心肌炎案例，將盡快更新公布。

根據台中市衛生局統計，至昨上午8時，72例疑似接種BNT後出現不良反應，6人住院治療。

桃園市一名國一女生9月底施打BNT疫苗，12天後突然身體不適、高燒不斷，經診斷發現是心肌炎且病況不穩，正以葉克膜救治。

另有北市家長反映，13歲的兒子於9月底接種BNT疫苗，但10月1日下午身體不適，出現胸痛等症狀，胃口不好還嘔吐，急診抽血發現心肌炎相關指數 高達900以上，幾乎是一般正常值的90倍，隔天數值飆高到1800多，診斷為心包膜心肌炎，還好經治療，相關指數漸下降，孩子已出院。

新光醫院心臟內科主治醫師鍾伯欣指出，18歲以下接種mRNA疫苗出現心臟副作用比率高，若接種第一劑出現心肌炎，打第二劑前需更多觀察。台中榮總副院長傅雲慶說，海外青少年打BNT疫苗併發心肌炎，八成是在一周內發生，接種後只要出現胸悶、胸痛、心悸、心跳過快，或呼吸急促、體力變差、暈眩等症狀就應趕快就醫。

此外，就讀嘉義大學法律所的黃姓學生於9月接種高端疫苗 後，突軟癱昏倒，已在醫院昏迷20多天，家屬昨出面淚訴政府不聞不問；桃園龜山則有一名30歲男子9月3日接種AZ疫苗，10天後出現頭痛症狀，被診斷為血栓併血小板低下症候群。