男星「黑人」陳建州看盜播奧運 電視盒老董遭搜

「黑人」陳建州因使用安博盒子違法收看奧運引發風波，刑事局主動偵辦，報請新北地檢指揮搜索台灣安博公司，並帶回負責人黃博詮，訊後檢方諭令5萬元交保。（取材自臉書）

「黑人 」陳建州在東京奧運 期間，非法使用安博盒子觀看奧運比賽，並高調在IG上發文「為台灣 選手加油」，引發侵權議論，遭盜用影視著作的公司也相繼提出告訴，台灣安博公司負責人黃博詮訊後交保。

檢警蒐證發現，黃博詮與人頭利用愛爾達等線上影音平台註冊會員身分，竊取緯來電視台、八大電視等74家公司影視訊號源檔案，再透過中繼機房富雅、彼得巧公司，將愛爾達、Litv的影視著作提供給安博機上盒使用者觀賞，涉及非法重製、公開傳輸影視著作。

刑事局前天兵分八路搜索安博公司等處，查扣伺服器、主機等物證，約談黃博詮與洪姓、徐姓人頭到案，檢方訊後命黃男、洪女各台幣5萬元（約1780美元）交保，徐男請回。

安博盒子已非首次涉案，台灣十家、日本五家電視台去年底提告被侵權台幣10億元（約3562萬美元），刑事局今年2月執行淨頻專案，查抄安博機房並斬斷六個頻道，但因安博有上千頻道，目前持續追查中。

新北檢指出，保護智慧財產權是長期貫徹政策，近來時有耳聞市面販售侵權機上盒，嚴重損害著作財產權人或合法取得授權業者權益，呼籲民眾與商家切勿販售或購買違法機上盒，檢方將嚴厲查緝。