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台34歲漂亮媽咪「喜歡小孩」9年生8胎 不刻意避孕

記者張裕珍／新竹報導
新竹市林姓媽媽（後排右1）從25歲生下第1胎後，因喜歡小孩和丈夫接連增產報國，幾乎1年生1胎，日前誕下第8胎女嬰，產後恢復良好，昨天開心跟丈夫（後排左1）共1家10口回到新竹國泰綜合醫院複診，也跟接生8胎的醫師曾英智（後排中）相見歡。(圖:新竹國泰醫院提供)
新竹市林姓媽媽（後排右1）從25歲生下第1胎後，因喜歡小孩和丈夫接連增產報國，幾乎1年生1胎，日前誕下第8胎女嬰，產後恢復良好，昨天開心跟丈夫（後排左1）共1家10口回到新竹國泰綜合醫院複診，也跟接生8胎的醫師曾英智（後排中）相見歡。(圖:新竹國泰醫院提供)

新竹市林姓媽媽從25歲生下第1胎後，因喜歡小孩和丈夫接連增產報國，幾乎1年生1胎，日前誕下第8胎女嬰，產後恢復良好，昨天開心跟丈夫共1家10口回到新竹國泰綜合醫院複診，超大陣仗相當熱鬧。她笑說8胎夠了，沒打算再生，但也不會刻意避孕。

院方指出，得知林媽媽預約昨天產後複診，想說雙十國慶就要到了，特別邀請她的8個寶貝一起來與婦產科醫師曾英智見面，特別的是，8個小孩全由曾醫師接生，也創下醫院記錄，安靜的醫院診間瞬間變成小小幼兒園般、嘰嘰喳喳好不熱鬧。

林姓媽媽才34歲，就一連生了8個孩子，共4男4女，分別就讀小學三年級、小學二年級、小學一年級、幼兒園中班、幼兒園小班、2歲、1歲與0歲，「幾乎是1年1個」，讓不少爸媽們都敬佩，尤其媽媽看來還很年輕，都驚訝「沒想到已經是8個孩子的媽！」

林小姐也分享，因為夫妻倆都很喜歡小孩，「孩子來了就想跟他們一起」，自己沒有刻意備孕或是避孕。她也覺得孩子成長需要同儕陪伴，如果有兄弟姊妹可以互相學習，媽媽不用事事督促，也可讓孩子學習獨立自主，很建議家庭裡面至少要3個孩子，至少形成1個團體，未來也自然懂得與人相處與互動。

昨天林媽媽和丈夫帶著8個小孩來到國泰醫院，場面相當熱鬧，院方人員說，孩子還童言童語地問醫生「醫生怎麼把我們生下來的？」也觀察到雖然家裡孩子雖多，但父母很用心照顧，小孩都很活潑、不害羞，還催促媽媽說「肚子好餓」，想要吃飯了。

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