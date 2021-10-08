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「蚵仔麵線一碗20元」 主計長挨轟不食人間煙火

台灣新聞組／台北8日電
原物料上漲引發通膨蠢動，主計長朱澤民7日被立委詢問一碗蚵仔麵線多少錢，回答「20塊左右吧」，引起現場譁然，也遭國民黨立委批評不食人間煙火。（記者潘俊宏／攝影）
原物料上漲引發通膨蠢動，主計長朱澤民7日被立委詢問一碗蚵仔麵線多少錢，回答「20塊左右吧」，引起現場譁然，也遭國民黨立委批評不食人間煙火。（記者潘俊宏／攝影）

主計總處前天公布9月消費者物價指數（CPI）年增率飆上2.63%，引發通膨疑慮，主計長朱澤民表示，今年CPI比較高與基期有關，另外國際油價及豪雨影響蔬果價格，所以8、9月都比較高，接下來會趨緩，預估10月就會往下，目前估全年仍是1.74%，不會破2。

立法院昨邀請主計總處、審計部業務報告並備詢，多位立委關切CPI年增率持續狂飆，國民黨立委羅明才說，此時物價蠢蠢欲動，擔心五倍券會助長物價，問主計長朱澤民「知道現在蚵仔麵線一碗多少錢嗎？」朱回答20元(台幣，下同)，引起現場一陣議論。也遭國民黨立委批評不食人間煙火。

國民黨立委李貴敏表示，朱澤民身為民進黨政府大掌櫃，對物價認知竟完全與人民脫節，推動的政策、預算怎可能貼近民眾？難怪朱敢「鐵齒」預估10月消費者物價總指數（CPI）就會降下來，全年不會破2。

李貴敏批評，朱澤民如此不食人間煙火，「沒人想要通膨，拜託官員們起碼看看美國、看看油價，不要一味樂觀」，一旦觸發全面性預期物價上漲心理等不理性因素，到時還是人民倒楣。

對於主計長說一碗蚵仔麵線20元，不僅藍委痛批不食人間煙火，網友也罵翻。有網友留言，「原來官愈大，愈有這個問題，如果問總統可能說麵線一碗只要10元，所以台灣人的薪水都很夠用」、「20元，還停留在20年前的時代，國家不倒才奇怪」，還有人說「這就是問題的所在了，如果官員都是這樣的人，跟現實脫節，不知民間疾苦，難怪政策永遠沒辦法解決真正的問題」。

此外，對於國際油價持續上漲，台灣能否躲過國際輸入型通膨？朱澤民表示，主計總處進行的商品調查有368項，其中有半數以上是制度性原因，例如公用事業醫療健保等，有其僵固性，這些不會上漲；如果國際油價繼續上漲，當然會對物價有衝擊，但中油有凍漲等審議機制。

基本工資審議委員會8日登場，各產業工會及工鬥等團體7日先到商總、工總外抗議，以行...
基本工資審議委員會8日登場，各產業工會及工鬥等團體7日先到商總、工總外抗議，以行動劇抨擊台灣社會的低薪現象。（記者曾學仁／攝影）

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