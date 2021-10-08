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專家：美債限危機仍在 人民沉重壓力跟著拖到12月

參院50：48通過 債限提高4800億 可延至12月3日

新聞評論／主計長不知麵價 蘇貞昌怎麼看待？

重磅快評
蚵仔麵線示意圖。（本報資料照片）
蚵仔麵線示意圖。（本報資料照片）

8月以來物價飆，面對立委羅明才詢問知不知道現在一碗蚵仔麵線要多少錢？行政院主計長朱澤民回答20元(台幣，下同)，不僅讓現場立委一陣耳語騷動，更引來許多民眾熱議探詢「哪裡有賣」？

主計總處是台主管政府歲計、會計、統計工作的中央機關，以統計資料作為編製施政計畫與預算依據，以及進行事後考核。從大處說，主計長職掌攸關國家每年2兆餘預算的運用調度是否得宜；從小處講，其決策、建議，很可能會直接影響民眾荷包的大小。

從此以觀，誠然，絕無法規或前例要求主計長必須知道一碗蚵仔麵線賣多少錢，但顯然主計長能否務實深入社會各階層、與民呼吸，必會有利於其施政及決策判斷。

因而，當主計總處發布9月消費者物價總指數（CPI）年增率2.63%、創九年新高時，可想而知人民縱使薪水沒有變少，但購買力必會大減，此時，若一碗屬於庶民小吃的蚵仔麵線趁機漲個5元10元，對整天面對「億來億去」數字的主計長來說或許沒有什麼，卻絕對是人民的頭等大事。

朱澤民幾近「穿越時空」的離譜回答，也不禁讓人想到行政院長蘇貞昌對於官員考核特別注重小細節的實例。像一年多前他視察高雄榮民總醫院屏東大武分院工程進度，只因院長林曜祥答不出停車位數量，就當著媒體「電爆」林曜祥；不久前他到新竹縣視察國小新建工程，聽完簡報後馬上提問學校四周種什麼樹？也讓教育處官員當場語塞。

主計長不知一碗蚵仔麵線價錢，相較於醫院院長不知停車位數量、教育處官員不知國小四周重什麼樹，哪一個對人民的影響更大？人民心裡有數。只希望蘇揆除了下鄉「隨堂考」，也別忘了，更必須要求閣揆周遭的大官要時時體察民情啊！

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