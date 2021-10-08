我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

專家：美債限危機仍在 人民沉重壓力跟著拖到12月

參院50：48通過 債限提高4800億 可延至12月3日

太囂張 開車撞傷人 2男暴走狂毆警消

記者林昭彰／新北8日電
兩名年輕人車禍後暴走毆傷消防員，兩名員警制止也被攻擊打傷送醫。（記者林昭彰／翻攝）
兩名年輕人車禍後暴走毆傷消防員，兩名員警制止也被攻擊打傷送醫。（記者林昭彰／翻攝）

20歲蔡男、陳男昨天開車在新北三重區撞傷機車騎士，警、消到場處理，兩人竟出拳打消防員，現場兩名員警見狀制止也被攻擊，遭拳打腳踢、噴辣椒水，直到六名支援警力趕來才制伏兩人。消防員送醫眼角縫了五針，兩名員警一人手掌骨折、一人眼睛遭辣椒水灼傷，就醫治療。

蔡、陳被捕後仍一副無所謂，沒有道歉、沒有悔意，被依妨害公務、傷害罪嫌移送法辦。三重警分局分局長陳永昌說，員警執法強度不易拿捏，賴臨場判斷，但公權力不容挑戰，會加強教育訓練強化技巧，任何暴力行徑一定強勢執法，絕不寬貸。

據了解，蔡男昨天清晨6時許開車載陳男，在三重區環河南路與中央南路口與一部機車擦撞，警方和消防獲報各派兩人前往處理。

機車騎士受傷，蔡、陳未受傷，兩名救護人員幫傷者包紮完畢準備護送上車就醫，蔡和陳男因為擋到救護車，認為救護車駕駛葉姓消防員請他們讓路說話口氣不好，無視警察在場，聯手衝過去攻擊葉姓消防員，打到眼鏡破裂割傷右眼下緣。

賴姓、洪姓兩名警員見狀出手攔阻，蔡、陳轉攻擊員警，蔡男還拿出辣椒水噴員警的臉，兩名警察和另一名消防隊員無力制止這兩名囂張年輕人，直到六名快打警力獲報趕抵支援，八個警察才壓制逮捕兩人。

葉姓消防員送醫眼角縫了五針，須觀察是否影響視力。賴姓警員左手掌三掌骨骨折、臉部兩側紅腫，洪姓警員雙眼被辣椒水灼傷紅腫。

警方初步調查蔡、陳沒有幫派背景，但陳姓男子渾身刺青，且兩人氣燄囂張，年紀輕輕目無法紀，還要再釐清。

警察 河南 幫派

上一則

台34歲漂亮媽咪「喜歡小孩」9年生8胎 不刻意避孕

下一則

蔡英文重申不求軍事對抗 盼與「鄰居」和平共存

延伸閱讀

白思豪：紐約強制接種令 可能再擴大

白思豪：紐約強制接種令 可能再擴大
佛洛伊德銅像又遭潑漆 9消防員「不敬」停職

佛洛伊德銅像又遭潑漆 9消防員「不敬」停職
插座鬆脫釀日落公園華社公寓火災 4重傷

插座鬆脫釀日落公園華社公寓火災 4重傷
紐約日落公園華社晚間突發火災 4歲孩童傷勢嚴重

紐約日落公園華社晚間突發火災 4歲孩童傷勢嚴重

熱門新聞

周子瑜的媽媽在台南市東區經營首璽咖啡，店內有不少周子瑜的照片。本報系資料照片

周子瑜母台南咖啡廳房東求售 價格459萬美元可能創紀錄

2021-10-05 15:22
徐男指控王男搬到他家隔壁，趁他上班時，與他的妻子發生多次性行為，侵害他的配偶權，請求損害賠償。台中地院判王男賠償徐男精神慰撫金新台幣15萬元。(本報資料照片)

情夫搬到人妻家隔壁 2人排休在人夫家嘿咻

2021-10-01 02:16
苗栗縣最高齡人瑞114歲張德山嗜吃生切辣椒，特別的養生之道，讓重陽節慰訪人員津津樂道。(記者范榮達／攝影)

台114歲人瑞這樣養生 早餐饅頭配辣椒 1周吃掉1罐

2021-10-06 23:09
遭襲擊潘姓女店員雙眼開刀，被紗布包著，周六還要開鼻子手術。(圖：本報系聯合報讀者提供)

女店員勸戴口罩 遭挖眼碎鼻梁 村民激憤：施暴者是慣犯

2021-09-30 02:23
員警在房內搜出多包含安非他命成分的毒咖啡包。（圖：讀者提供）

「毒鴛鴦」旅館全裸吸毒開趴 警衝進來他們還「賴床」

2021-10-07 03:57
停業中的花蓮漫波假期飯店1日下午拆除時突傳倒塌。記者王燕華／攝影

花蓮飯店倒塌 結構技師：沒見過這種拆除方式

2021-10-01 16:20

超人氣

更多 >
WSJ：美已祕密在台部署特種部隊與海軍陸戰隊至少一年

WSJ：美已祕密在台部署特種部隊與海軍陸戰隊至少一年
美中緊張之際 美艦南海撞上「不明物體」11官兵受傷

美中緊張之際 美艦南海撞上「不明物體」11官兵受傷
走私3700磅中國紅薯 超市業者：有違常理

走私3700磅中國紅薯 超市業者：有違常理
印地安泉網賽／瑞度卡努美網暴紅後首戰：不急於求成

印地安泉網賽／瑞度卡努美網暴紅後首戰：不急於求成
「毒鴛鴦」旅館全裸吸毒開趴 警衝進來他們還「賴床」

「毒鴛鴦」旅館全裸吸毒開趴 警衝進來他們還「賴床」