太囂張 開車撞傷人 2男暴走狂毆警消

兩名年輕人車禍後暴走毆傷消防員，兩名員警制止也被攻擊打傷送醫。（記者林昭彰／翻攝）

20歲蔡男、陳男昨天開車在新北三重區撞傷機車騎士，警、消到場處理，兩人竟出拳打消防員，現場兩名員警見狀制止也被攻擊，遭拳打腳踢、噴辣椒水，直到六名支援警力趕來才制伏兩人。消防員送醫眼角縫了五針，兩名員警一人手掌骨折、一人眼睛遭辣椒水灼傷，就醫治療。

蔡、陳被捕後仍一副無所謂，沒有道歉、沒有悔意，被依妨害公務、傷害罪嫌移送法辦。三重警分局分局長陳永昌說，員警執法強度不易拿捏，賴臨場判斷，但公權力不容挑戰，會加強教育訓練強化技巧，任何暴力行徑一定強勢執法，絕不寬貸。

據了解，蔡男昨天清晨6時許開車載陳男，在三重區環河南 路與中央南路口與一部機車擦撞，警方和消防獲報各派兩人前往處理。

機車騎士受傷，蔡、陳未受傷，兩名救護人員幫傷者包紮完畢準備護送上車就醫，蔡和陳男因為擋到救護車，認為救護車駕駛葉姓消防員請他們讓路說話口氣不好，無視警察 在場，聯手衝過去攻擊葉姓消防員，打到眼鏡破裂割傷右眼下緣。

賴姓、洪姓兩名警員見狀出手攔阻，蔡、陳轉攻擊員警，蔡男還拿出辣椒水噴員警的臉，兩名警察和另一名消防隊員無力制止這兩名囂張年輕人，直到六名快打警力獲報趕抵支援，八個警察才壓制逮捕兩人。

葉姓消防員送醫眼角縫了五針，須觀察是否影響視力。賴姓警員左手掌三掌骨骨折、臉部兩側紅腫，洪姓警員雙眼被辣椒水灼傷紅腫。

警方初步調查蔡、陳沒有幫派 背景，但陳姓男子渾身刺青，且兩人氣燄囂張，年紀輕輕目無法紀，還要再釐清。