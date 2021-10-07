喬布斯逝世10周年 郭台銘曬「珍藏名片」：他難以超越

鴻海創辦人郭台銘。（本報資料照片）

鴻海創辦人郭台銘 在臉書 貼文，追憶懷念蘋果（Apple）共同創辦人喬布斯（Steve Jobs），郭台銘說喬布斯逝世10周年後的今天，仍然十分懷念，喬布斯不僅令他景仰，喬布斯求精求變，不到最後一刻不放棄的人生，也激勵著他不斷向前。

郭台銘在臉書貼文說，大約是在2004年間，和喬布斯為了研發iPhone開始接觸。郭台銘指出，許多人說喬布斯難相處，不過郭台銘認為，喬布斯是行事嚴謹，要求極高，但喬布斯願意給試錯的機會，一向就事論事，所以郭台銘感受喬布斯為人和藹可親並不難相處，而且以身作則。

郭台銘表示喬布斯為人和藹可親並不難相處字。(取材自郭台銘臉書)

郭台銘回憶起2006年因為慶功，喬布斯請團隊吃飯，他向喬布斯要一張名片，當時喬布斯笑說平常沒有給人名片，但還是給了郭台銘一張名片、還簽了喬布斯自己的名字。

郭台銘懷念起和喬布斯工作 的那些年，郭台銘說喬布斯的創新能力無人能及、工作態度無人能比，郭台銘引述喬布斯話說「要把每一天都當做人生的最後一天來過」。

郭台銘指出，喬布斯說到做到，換了肝後，喬布斯仍然堅持每天到公司工作，直至2011年9月3日才被醫生要求必須住進醫院，沒多久10月5日就離開大家，留給世人難以超越的成就。

郭台銘認為，喬布斯對科技應用的突破與創新，改變了世界。當年他有機緣參與喬布斯的葬禮，送喬布斯最後一程，在喬布斯逝世10周年後的今天，郭台銘說仍然十分懷念。

郭台銘最後寫道，喬布斯不僅令他景仰，求精求變，不到最後一刻不放棄的人生，也激勵著他不斷向前。