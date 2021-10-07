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小模求包養碰到狼乾爹 赴約遭迷姦還被偷拍性愛片

記者張議晨／高雄7日電
A女以為碰上多金的乾爹，沒料卻遭下藥性侵得逞，陳姓男子被法院裁定8萬元台幣交保。摩鐵示意圖。(記者張議晨/攝影)
A女以為碰上多金的乾爹，沒料卻遭下藥性侵得逞，陳姓男子被法院裁定8萬元台幣交保。摩鐵示意圖。(記者張議晨/攝影)

高雄A姓小模因缺錢上包養網站找「乾爹」，日前開心赴約以為能賺進大把鈔票，卻在摩鐵裡慘遭陳姓「乾爹」下藥性侵，還被拍下私密照、性愛影片，A女閨密透過手機定位找上門，當場看到陳男攙扶神智不清的A女退房，李女堅持陪同A女赴派出所報案，檢警在陳男住處搜出多顆FM2，依性侵等罪將他聲押，法官昨裁定8萬元(台幣，下同)交保。

檢警調查，41歲的陳姓男子上包養網站找尋想要賺錢的女子，後來在網站認識A女，兩人談妥包養1次1萬5000元，上月11日晚間約好到三民區某間汽車旅館碰面。A女以為赴約後能賺進大把鈔票，進到房間後喝下陳男準備的紅酒，卻因此不省人事，被陳男性侵得逞。

由於A女出發前，曾向李姓閨密透露要去找「乾爹」，閨密雖曾苦勸她不要赴約，但A女不聽，為了不讓閨密擔心，同意打開手機定位，讓她能隨時掌握行蹤。當晚因李女連繫不上A女，擔心她發生意外，與男友透過手機定位找到赴約的摩鐵。

李女等人到場時，當場看到陳男攙扶神智不清的A女準備退房，兩人馬上衝上前質問，逼得陳男當場交出手機，後來檢視手機相簿，發現A女不僅被下藥性侵，還趁神智不清時被拍下私密照、性愛影片。陳見事跡敗露想用4000元息事寧人，遭到李女拒絕，堅持帶閨密至派出所報警提告。

警方獲報4日持搜索票前往陳男住處搜索，當場扣得22顆FM2及數顆成分不明藥丸，陳坦承下藥性侵，但強調是照片和本人差很大，才會下藥性侵「報復」，雄檢前天複訊後認為陳有逃亡之虞向法院聲押，高雄地方法院審理後，昨裁定陳男8萬元交保。

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