前科犯涼亭內看A片太大聲 兩少年制止竟邀同樂

台南地院審酌，卓男在公開場合播送猥褻影片供人觀覽，影響社會善良風俗，認他犯播送猥褻影像罪，累犯，處拘役30日，可易科罰金。(本報資料照片)

台南市51歲卓姓男子今年4月5日12時，在新化區新化游泳 池旁涼亭內，旁若無人以手機 觀看A片，不但將手機立起，置放在涼亭內桌上，還調高音量，一副與眾人分享模樣，兩名14、15歲少年經過，請他調低音量，卓男竟邀少年一同觀賞，少年見狀迅速離開，告知游泳池教練報警，卓男則坦承犯行，台南地院認他犯播送猥褻影像罪，處拘役30日，可上訴。

卓男有多次竊盜前科，2018年間因犯竊盜案，經台南地院判決應執行1年確定，並與另案所犯竊盜罪的殘刑5月又17日部分，接續執行至去年3月13日執行完畢。

然而，2018年9月26日上午9時44分，他騎機車行經劉進發位於新化區某住處後方空地，晾曬衣物，見該處無人看守，徒手竊取女性內衣一件，經住戶發現有異報警處理，經調閱監視器比對，將他移送法辦，台南地院判處他拘役30日。

無獨有偶，去年11月間，陸續在歸仁、新化區徒手竊取女子內衣、內褲、長裙各一件，以及學生制服一件，當時被處拘役70日。

未料，今年4月5日12時，在新化游泳池旁涼亭內，以手機觀覽播放A片，不但將手機置放在桌上，並調高音量，致一般人經過均能聽聞的狀態，下午1時剛好兩名少年經過涼亭發現，請他調低音量，但他不為所動，還邀約少年一起觀覽，兩少年離開後前往新化游泳池，告知游泳池教練，教練向警方報案後查獲。

台南地院審酌，卓男在公開場合播送猥褻影片供人觀覽，影響社會善良風俗，很不應該，惟念及他犯後坦承犯行，態度還好，認他犯播送猥褻影像罪，累犯，處拘役30日，可易科罰金。