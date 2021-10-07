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故宮3寶10年一聚 北宋山水畫藏「千年密碼」

記者陳宛茜／台北7日電
「谿山行旅」中的驢隊。(圖：故宮提供)
「谿山行旅」中的驢隊。(圖：故宮提供)

提到故宮三寶，人們想到的往往是翠玉白菜、肉形石與毛公鼎。對藝術史學者來說，真正的故宮三寶是北宋三件山水畫—范寬的「谿山行旅」、郭熙的「早春圖」與李唐的「萬壑松風」，這三幅畫從1950年代便享有「鎮院三寶」美譽，相隔10年，此三寶再度合體展出。

范寬、郭熙、李唐為宋代山水畫壇上舉足輕重的三大家，其筆墨技法、山水造境的意趣廣為後世所援引，是歷代畫家學習取法的重要典型，粉絲遍及皇室、文人雅士，至今影響不輟。

故宮副研究員何炎泉說，這三幅畫是北宋「巨碑式」山水畫典範，畫家追求真實感，卻並非是模仿現實的真實感；而是通過對自然的靜觀與體悟，重新組織凝聚而成的理想山水。西方畫一直到印象派，才發展出這種追求「真正的真實」、而非外形的真實的概念，中國早了800多年。

范寬的「谿山行旅」圖，被稱為「中國畫的蒙娜麗莎」；它也如同達文西的蒙娜麗莎隱藏了密碼。何炎泉說，范寬把自己的簽名，巧妙地藏身在驢隊後方的樹隙之間，1000年來都沒被發現。直到1858年8月，一名技工牛性群發現畫中有字，找故宮副院長李霖燦來看，兩人共同發現「范寬」兩字名款的位置，破解了「谿山行旅」的密碼。

范寬「谿山行旅」。(圖：故宮提供)
范寬「谿山行旅」。(圖：故宮提供)

三件國寶年代近千年，許多細節不易觀看。相較於十年前的展出，此次故宮特地將另闢一展區，用影片或裝置詳細介紹畫中細節。如局部放大郭熙「早春圖」中的13個人物，包括趕在主人前衝回家的可愛小狗，讓民眾驚嘆，畫家可以在這麼小的空間之中，細緻與生動地畫出人間百態。故宮還特地在入口樓梯旁的牆上貼上一隻隻從「谿山行旅」畫中跳出來的驢子，充滿童趣。

至於一般民眾所熟知的翠玉白菜、肉形石與毛公鼎，僅毛公鼎被列為國寶，翠玉白菜與肉形石的文資級別只是重要古物。

何炎泉說，翠玉白菜因耆老那志良為它賦予瑾妃的愛情故事走紅。肉形石和毛公鼎，推測是2010年起的陸客時代形成，當時導遊總以「酸菜白肉鍋」形容翠玉白菜、肉形石與毛公鼎，因此誕生了新一代的故宮三寶。

郭熙「早春圖」。(圖：故宮提供)
郭熙「早春圖」。(圖：故宮提供)
李唐「萬壑松風」。(圖：故宮提供)
李唐「萬壑松風」。(圖：故宮提供)

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