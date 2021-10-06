媒體分潤 學者：立法最有效

台北科技大學智財所副教授江雅綺。（取材自北科大網站）

四大媒體產業公協會呼籲政府盡速就媒體分潤立法，政府則希望業者先與平台協商，學者表示，如果沒有強制力，國際平台為何要配合協商？想要讓協商變成義務，就要立法；澳洲 就是協商不成才立法，立法還是最有效。

台北科技大學智財所副教授江雅綺表示，如果沒有法律強制性，平台業者恐怕缺少配合誘因；立法與協商並不衝突，可以同時並進。

江雅綺表示，在目前法律架構下，數位平台可以使用新聞內容營利卻不用付費，原本就是合法不合理；此外，跨境數位平台力量很大，媒體和內容產業卻失血嚴重，雙方談判能力並不對等。

她認為，當前國際立法趨勢是要讓雙方能有相對公平的市場規則、進行分潤議價。台大法律系教授黃銘傑說，如果現行做法沒違法，業者為何要協商？面對目前數位平台不合理分潤，一個是修改著作權法，讓它的使用變成不合法，不修著作權法就要與澳洲一樣，訂定分潤立法。從新聞產業發展的整體公益角度，為不讓媒體產業長期受不公對待導致無法維持，就要立法要求合理分潤。

對成立基金補助優質新聞，媒體產業公協會都表態反對。江雅綺說這也是方法之一，但由少數菁英決定何謂優質就不是市場機制。她認為，政府應想辦法讓數位市場公平運作，讓媒體內容能夠獲得應有利潤 ，有強健的媒體，民主法治基礎才會穩固。