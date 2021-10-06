谷歌、臉書未付新聞產製成本 台媒體業籲建立「分潤制」

台灣四大媒體公協會5日發表聲明，要求Google、臉書等國際平台進行議價協商，建立產業分潤機制。（記者林澔一／攝影）

Google 、臉書等平台涉嫌數位壟斷、未付新聞產製成本議題延燒，繼澳洲、歐盟立法要求業者分潤給媒體及內容業者，台灣 四大媒體公協會昨發表聲明，要求國際平台應進行議價協商，建立產業分潤機制，並對學者提出成立優質新聞基金進行分配與補助，提出擔心陷入內容管制的疑慮。

台灣數位媒體應用暨行銷協會、衛星廣播電視公會、台北市媒體服務代理商協會、台北市報業同業公會昨天舉行記者會，認為目前媒體資源結構已嚴重失衡，廣告是媒體重要營收 來源，但量能集中在極少數國際巨頭，嚴重限縮台灣在地媒體經營，基於本地文化傳遞與議題發聲角度，政府有責任導引並促進健全產業環境，盼嚴正以對並提出具體作為。

四大公協會建言包含回歸「產業」機制，參酌澳洲模式，政府扮演協助雙邊協商角色，讓個別媒體或公協會與Google、臉書等國際平台進行議價協商，改善媒體業者與整體產業分潤機制，廣泛納入多元關係人，全面討論分潤標準，真實反映產業需求與未來方向。政府應該從更高位的產業戰略角度思考，協助媒體強化數位經營能力。

Google台灣總經理林雅芳指出，已與多家媒體交流，Google在各國都有因地制宜做法，台灣也會提適合做法並已完成討論，正研究具體作為。

近日NCC、公平會、文化部等政府單位正透過跨部會協商此議題，部分專家學者提議由網路平台提撥一定營收比率設立優質新聞基金，再由獨立委員會審核分配補助，但四大公協會擔心，未來由誰決定？什麼標準？如何分配？此種做法亦恐陷入內容管制疑慮。

公平會副主委陳志民昨表示，基金制是傳播學者提出的意見，但到底是基金制或議價制？政院還未決定。政院希望先促成平台與媒體業者協商，立法反而緩不濟急，如果平台不願談，公平會就會看是否涉及妨礙競爭。NCC則表示，將做廣電媒體產業影響調查，持續跨部會合作，健全產業環境。

台灣數位媒體應用暨行銷協會理事長邱繼弘表示，媒體產業界希望政府就媒體分潤積極立法，而非使用基金會捐款模式處理。台北市報業公會祕書長陳志光表示，使用者付費是正常商業邏輯，沒道理用這麼多內容不用付費，也應該有合理共享分潤機制；基金會模式是下下策，若為考慮產業健全發展，該立法就立法。