餐廳巧遇 警遭昔逮捕的槍砲犯砍傷

新竹市中華派出所長王新弘（右二）聚餐時，被曾查辦持槍案的董姓男子拿刀刺傷，案發後竹市警察局長李安淳（右一）前往慰問。(圖：警方提供)

新竹市第三警分局中華派出所長王新弘3日晚間與同事休假聚餐，遇到曾因持槍案被他查辦的董姓男子，董酒後疑挾怨報復，到廚房拿生魚片刀，朝王的頸部猛刺，王送醫急救縫了70多針；董被王及在場員警壓制逮捕，檢方訊後依殺人未遂罪嫌聲押獲准。

據調查，50歲董男去年12月底涉嫌持槍被警方鎖定，40歲王新弘時任竹市第二警分局偵查隊偵查員，與其他刑警循線逮捕董，從路旁草叢搜出一把改造槍移送。檢方月前依槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌起訴董。

本月3日晚間，董與友人酒後到竹市一間日本 料理店續攤，席間發現王坐在隔壁桌，他偷跑到廚房拿生魚片刀後，悄悄從背後接近王，先勒頸控制行動，再朝頸部連刺10多刀；王揮手掙扎，與數名同事合力壓制董，上額、頸部、右手指、胸部都被劃傷，送醫後無大礙。

董稱，他和友人喝完兩支高粱酒到日本料理店，與王沒有糾紛，因喝醉酒才動手，事後很後悔，但警方懷疑他是被送辦後心有不甘。

同事替王叫屈，肯定他辦案認真，依法辦案事隔快一年卻碰上對方尋仇，實在很衰，希望他安心休養、早日康復。案發後王休假靜養，竹市警察 局長李安淳及警政署駐區督察、王所屬分局長均前往慰問。

派出所長遭刺引發警界譁然。不少員警說，警察工作 原本就高風險，逮捕犯嫌多到數不清，除非重大刑案或犯嫌具特殊特徵，否則很難對特定嫌犯有印象，但對嫌犯而言，這輩子可能只被一、兩名警察抓過，難保不會懷恨在心。