拉同袍當下線 憲兵爆集體簽賭

雲林憲兵隊爆父士官兵集體賭博，檢方已著手調查。(記者蔡維斌／攝影)

雲林縣憲兵隊爆集體簽賭案，一名士官被控在博弈網站積欠大筆賭債，以老鼠會模式拉同袍當下線簽賭抵債；雲林地檢署陸續傳訊連他在內的七名士官兵，依陸海空軍刑法在營區賭博、刑法賭博罪嫌偵辦，可能再擴大傳喚釐清簽賭方式及金額。

憲兵指揮部表示，憲兵第203指揮部林姓士兵等在今年8月使用手機 網路簽賭，經查證屬實，本月1日函送檢方偵辦，將依「刑懲併行」原則嚴懲列汰，並強化內部管理及軍法紀教育 ，杜絕類似案件再發生。

據調查，這名士官原在北部服役，疑線上賭輸，數月前被改調雲林憲兵隊，債主要求他拉下線，每拉1人抵台幣3萬元；他受迫討債集團壓力，暗中從部隊拉熟識者簽賭，愈拉愈多人，從班兵「擴散」到其他單位。

「老鼠會簽賭」在部隊傳開，憲兵隊接獲檢舉，本月1日報請雲林地檢署指揮偵辦，初步鎖定12人涉案，截至昨天傳喚7人，調查是單純簽賭或參與招攬。據了解，該士官坦承拉同袍簽賭，稱依招攬人數抽取佣金，但對金額含糊其詞，其餘6人部分坦承，另5人已調離原單位，後續將傳訊釐清。

外傳有討債集團到憲兵隊討債，檢方未證實。憲兵單位人員說，發現士官兵涉及簽賭，立即清查移送檢方，沒登門討債之事。

根據陸海空刑法第75條，在營區、艦艇或其他軍事處所賭博財物，最高處6月以下有期徒刑；若當莊家抽頭，違反刑法286條意圖營利，供給賭博場所或聚眾賭博，最重判刑3年。