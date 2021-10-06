我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

垂死的科技哥吉拉？紐時：臉書面臨生存保衛戰

拜登談判大師幻滅？紐郵：調升債限將向共和黨低頭

拉同袍當下線 憲兵爆集體簽賭

記者蔡維斌、洪哲政╱綜合6日電
雲林憲兵隊爆父士官兵集體賭博，檢方已著手調查。(記者蔡維斌／攝影)
雲林憲兵隊爆父士官兵集體賭博，檢方已著手調查。(記者蔡維斌／攝影)

雲林縣憲兵隊爆集體簽賭案，一名士官被控在博弈網站積欠大筆賭債，以老鼠會模式拉同袍當下線簽賭抵債；雲林地檢署陸續傳訊連他在內的七名士官兵，依陸海空軍刑法在營區賭博、刑法賭博罪嫌偵辦，可能再擴大傳喚釐清簽賭方式及金額。

憲兵指揮部表示，憲兵第203指揮部林姓士兵等在今年8月使用手機網路簽賭，經查證屬實，本月1日函送檢方偵辦，將依「刑懲併行」原則嚴懲列汰，並強化內部管理及軍法紀教育，杜絕類似案件再發生。

據調查，這名士官原在北部服役，疑線上賭輸，數月前被改調雲林憲兵隊，債主要求他拉下線，每拉1人抵台幣3萬元；他受迫討債集團壓力，暗中從部隊拉熟識者簽賭，愈拉愈多人，從班兵「擴散」到其他單位。

「老鼠會簽賭」在部隊傳開，憲兵隊接獲檢舉，本月1日報請雲林地檢署指揮偵辦，初步鎖定12人涉案，截至昨天傳喚7人，調查是單純簽賭或參與招攬。據了解，該士官坦承拉同袍簽賭，稱依招攬人數抽取佣金，但對金額含糊其詞，其餘6人部分坦承，另5人已調離原單位，後續將傳訊釐清。

外傳有討債集團到憲兵隊討債，檢方未證實。憲兵單位人員說，發現士官兵涉及簽賭，立即清查移送檢方，沒登門討債之事。

根據陸海空刑法第75條，在營區、艦艇或其他軍事處所賭博財物，最高處6月以下有期徒刑；若當莊家抽頭，違反刑法286條意圖營利，供給賭博場所或聚眾賭博，最重判刑3年。

手機 教育

上一則

台灣預測氣候變遷 用諾貝爾物理獎系統

下一則

高鐵宜蘭站爭議造成民進黨內鬨？蘇貞昌：事緩則圓

延伸閱讀

比1年前多31% 大西洋城賭場8月業績回升

比1年前多31% 大西洋城賭場8月業績回升
澎恰恰一身債 阿扁問：好賭或包養女人？

澎恰恰一身債 阿扁問：好賭或包養女人？
華府、26州允賭賽事 超級盃前再5州加入

華府、26州允賭賽事 超級盃前再5州加入
NFL／可以賭博了 華府、26州允下注 超級盃前再5州加入

NFL／可以賭博了 華府、26州允下注 超級盃前再5州加入

熱門新聞

遭襲擊潘姓女店員雙眼開刀，被紗布包著，周六還要開鼻子手術。(圖：本報系聯合報讀者提供)

女店員勸戴口罩 遭挖眼碎鼻梁 村民激憤：施暴者是慣犯

2021-09-30 02:23
徐男指控王男搬到他家隔壁，趁他上班時，與他的妻子發生多次性行為，侵害他的配偶權，請求損害賠償。台中地院判王男賠償徐男精神慰撫金新台幣15萬元。(本報資料照片)

情夫搬到人妻家隔壁 2人排休在人夫家嘿咻

2021-10-01 02:16
周子瑜的媽媽在台南市東區經營首璽咖啡，店內有不少周子瑜的照片。本報系資料照片

周子瑜母台南咖啡廳房東求售 價格459萬美元可能創紀錄

2021-10-05 15:22
美國智庫外交關係協會（CFR）主席哈斯建議美國政府停止推動駐美處更名案，聚焦其他更需要嚴肅對待的事物，包括磋商自由貿易協定（FTA）、支持台灣參與CPTPP，或挺台有意義參與國際事務。（本報資料照片）

美戰略清晰推手建議 拜登政府停止推動駐美處更名案

2021-09-28 05:04
停業中的花蓮漫波假期飯店1日下午拆除時突傳倒塌。記者王燕華／攝影

花蓮飯店倒塌 結構技師：沒見過這種拆除方式

2021-10-01 16:20
中國空軍殲16戰機。圖／台空軍司令部提供

中國軍機擾台數又創新高 殲16連兩日演練晝夜連續出擊

2021-10-02 17:47

超人氣

更多 >
拜登：和習近平討論台灣 雙方同意遵守「台灣協議」

拜登：和習近平討論台灣 雙方同意遵守「台灣協議」
中國前公安接受CNN專訪 坦承酷刑虐待新疆維族

中國前公安接受CNN專訪 坦承酷刑虐待新疆維族
華爾街日報社論：餘額逾600元銀行帳戶 IRS都想查看

華爾街日報社論：餘額逾600元銀行帳戶 IRS都想查看
不返回加拿大了？ 孟晚舟出售溫哥華2豪宅

不返回加拿大了？ 孟晚舟出售溫哥華2豪宅
時報廣場站推女乘客入軌 非裔女嫌被控企圖謀殺

時報廣場站推女乘客入軌 非裔女嫌被控企圖謀殺