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財部打囤房大戶啟動查稅 專家：包租公小戶多 查稅效微

台灣新聞組╱台北6日電
財政部鎖定囤房房東出手大查稅，首波針對擁有十戶以上非自住住家用房屋者。(本報資料照片)
財政部鎖定囤房房東出手大查稅，首波針對擁有十戶以上非自住住家用房屋者。(本報資料照片)

政府打囤房終於有所行動，財政部首度針對囤房大戶啟動大查稅，昨宣布即日起鎖定持有10戶以上非自住住宅的囤房大戶，進行專案查核，符合資格者共計1734人。財政部表示，房東出租房屋若有逃漏稅，未被調查前自動補報補繳免罰，否則不但要補稅，最高還要罰所漏稅額的三倍，最長可以查7年。

立院財委會今年4月通過立委提案，要求國稅局清查持有10戶以上非自住房屋的囤房大戶，了解是否有誠實申報租金收入。國稅局因應立委決議展開「個人間房屋租賃所得專案查核計畫」，即日起至明年3月底，鎖定囤房大戶展開清查。

財政部認定本人、配偶及未成年子女全台持有在三戶以內，可屬自住範圍，並將地下室、共有、非住家用（營業、私人診所等）、自住住家用、部分面積供非自住住家用等狀況排除，統計出個人囤房情形。

據最新統計，近年名下擁有非自住房屋的「囤房族」人數逐年增加，今年已50多萬人；囤10戶以上的囤房大戶有1734人。國稅局將針對囤房大戶發出輔導函，要求說明房屋使用情形，若掌握事證，就會發出調查函，經查獲有短漏報租賃所得，會依事實認定處罰。

財政部鎖定囤房大戶大查稅，引發關注，不過都市改革組織秘書長彭揚凱直言，「作秀、交差的成分比較高」，房東逃漏稅不是新聞，關注居住正義者要問的是，為什麼高房價、高租金又同時有這麼多空餘屋閒置？為什麼政府鼓勵或默許，讓囤房大戶愈來愈多、持有戶數也愈來愈多。

彭揚凱說，對囤房大戶查稅解決不了囤房問題，因有錢人買房已是一種理財行為，而且現行稅制在執行面上並沒有達到囤愈多繳愈多的效果，也不處罰空置不使用不出租，默許囤房閒置的行為。

景文科大財務金融系副教授章定煊表示，財政部只是「抓大放小」，就是宣示一下，表示有在抓包租公逃稅，其實持有並出租兩、三間房的「小戶」，在租屋市場總量更多。台灣房屋的持有稅相對輕鬆，囤房早已是全民運動。

財政部 國稅局 租金

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