偽造租約 霸屋惡房東要坐牢了

霸屋當二房東的張淑晶，確定要坐牢了。(本報資料照片)

坑殺房客聞名的新北市「惡房東 」張淑晶，與合夥人黃鐸租下新北市一棟3層樓透天厝，卻隔成套房出租當起「二房東」；房東找法院人員來要求收回點交，張女又找來人頭戶假裝房客並偽造租約，欺騙前往點交的法院人員。一審判張女8月，上訴後，高院駁回上訴定讞。

中國 時報報導，張淑晶讓租屋族頭痛不已，不只改名，還出看房新招，多人受害。曾與張淑晶交手過的輔仁大學學生會前副會長詹庭琪表示，入住後就是惡夢開始，張淑晶會以各種奇怪名目要錢，要不到就說要提告，或是直接斷電，還有房客住到一半被從天花板掉下的水泥砸到，找房的朋友一定要特別留意。

本報系聯合報報導，黃鐸2014年7月向范姓女子承租新北市的房屋，先由張淑晶出資將房屋改建為隔間套房（1樓3間、2 樓5間、3樓3間），兩人再對外招攬房客收租獲利。

因黃鐸沒付租金 ，范女2014年12月向新北地院訴請黃鐸返還房屋，2015年4月21日判決確定。不過黃鐸拒不返還，且在范女以確定判決聲請遷讓房屋的強制執行期間，與張淑晶多次以提起再審、第三人異議之訴等方式拖延強制執行程序，繼續出租套房賺租金。

新北地院認為黃鐸、張淑晶明知范女2015年間即取得房屋的強制執行名義，竟為繼續出租房屋而偽造不實租約、阻撓點交，犯罪手段、動機惡劣。黃鐸2018年間有業務過失致死紀錄，黃的員工張誌軒2018年間有詐欺前科，分別判刑。