9.8公斤1歲娃器遺愛捐雙腎 助2女童重生

4歲李小妹妹(左二)，以及9歲許小妹妹(右二)接受器官捐贈成功，免於終身洗腎。(記者蕭羽耘／攝影)

台北榮總團隊昨日發表完成一名年僅1歲3個月、9.8公斤的幼兒器捐雙腎移植手術，共有20名醫護投入歷時18小時馬拉松手術，創下台灣 最低體重的大愛器捐，並將兩顆腎臟分別植入的新紀錄。

小小的生命來不及長大，但卻讓4歲李小妹妹及9歲許小妹妹脫離終身洗腎的痛苦，在完成手術一年後，昨天活蹦亂跳地公開亮相。

很難想像這兩位小妹妹去年還在生死拚搏，李小妹妹出生後第3天，因自發性胃破裂導致敗血性休克，引發急性腎臟衰竭需終身洗腎，是台灣年紀最小接受長期血液透析治療個案；許小妹妹則因先天性心臟病 術後引發急性腎臟衰竭，導致慢性腎臟病，接受腹膜透析長達3年。

北榮一般兒科主任張瑞文表示，兩名病童因長期洗腎，僅能維持基本生理代謝，發育嚴重遲滯，腎臟移植是唯一的解決辦法。

「等腎、植腎」又是一項嚴峻的考驗。北榮兒童外科主任蔡昕霖說，年幼的大愛腎臟捐贈者極為稀少，且摘取與植入的手術極為困難，移植後的併發症遠高於成人族群，成功率極低；而幼童身形較小，身體血量或血壓 無法充足供應成人捐贈的腎臟。

孩子器官移植實屬不易，北榮去年一知悉有年紀小的捐贈者時，北榮移植外科主任劉君恕與器官移植團隊擬定完善的手術治療計畫，隨即兵分兩路，摘取腎臟、術前準備，分別為李小妹、許小妹進行手術，共耗費20人、18小時。

術後3周後，許小妹妹順利出院，但李小妹妹因經常輸血，誘發免疫系統產生極高的抗體，是移植後急性排斥的高風險族群，北榮醫療團隊採取各種治療方法，歷經12次的血漿置換與抗排斥藥物多管齊下，終於在術後1個月，成功脫離透析治療。

移植一年後持續追蹤，原本5.8公分的捐贈腎臟，隨著兩位受贈者一起成長，目前已長成10.5公分與8公分，兩名妹妹也「暴風式抽高」、快樂長大，現在只需固定回診吃藥，與正常孩子沒有不同。