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雙十影片 立委疑政府圖利特定廠商

台灣新聞組╱台北5日電
外交部製作「2021，台灣有你」雙十影音短片，被山友發現誤植畫面，雖緊急修正重新上架，仍難息眾怒。（取材自外交部雙十影片）
外交部製作「2021，台灣有你」雙十影音短片，被山友發現誤植畫面，雖緊急修正重新上架，仍難息眾怒。（取材自外交部雙十影片）

外交部國慶影片將玉山主峰誤植為瑞士Appenzell山區，引發各界批評。民眾黨立委蔡壁如昨質疑，外交部把責任推給外包廠商「阿賴耶公司」，但為何資本額僅百萬元的「阿賴耶」2018年才設立登記，卻連續三年拿到外交部的標案，且標案原始投標價與決標及底價金額恰好都是147萬元台幣，「是不是特定圖利廠商？」

國民黨立委賴士葆也批評，一年前，社會輿論撻伐親綠學者、側翼、民進黨前黨工、前官員等被禮聘在公共工程標案中當門神評委，有的甚至是萬年評委，才有廠商可連續得標十幾次、或有廠商幾乎全壘打拿到標案的不公不義事件，「從這個冰山一角可窺知，這些為人詬病的共犯結構似乎又死灰復燃了」。

針對外界質疑，外交部昨回應，國慶影片「2021，台灣有你」採購案依據政府採購法公告招標，經公開評選辦理採購，全程公開、透明且合法；關於本案後續處置情形，外交部已與廠商溝通，並將依據合約條款追究相關責任。

外交部重申，對於國慶影片發生疏失，已深刻檢討，未來將研議精進製作台灣意象影片品質的審查機制。

外交部表示，所謂「最有利標」是指由評選委員會綜合評比廠商所提出的企畫案內容、廠商執行能力、過去承辦案例以及其投標金額等多項條件後評分決定，而不是以投標金額「最低標」方式進行；而「經公開評選的限制性招標」是指具承作專業影音能力的製片廠商皆可以投標，此案採上網公告開放投標，不是外界誤以為由特定廠商承包招標案，此與一般「限制性招標」意義不同。

阿賴耶公司設址嘉義市，為傳統透天厝，住家外無招牌，是公司負責人李奎穆老家。家人表示，李高中畢業考上台大後就很少回家，曾跟隨李國修學舞台劇，視李安為偶像學拍片，之後借嘉義老家成立電影公司。

民眾黨立委蔡壁如。(取材自臉書)
民眾黨立委蔡壁如。(取材自臉書)

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