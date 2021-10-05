我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美新研究：輝瑞第2劑打完半年後「保護力只剩47%」

FDA前局長：Delta在美肆虐近尾聲 全球趨緩還要等

賣帳戶給詐騙集團又掛失 男遭銬拖辦公椅街頭逃亡

記者王怡蓁／新北5日電
男子被銬在辦公椅上囚禁兩天逼迫還錢，趁對方沒人看守脫逃，連人帶椅拖著在馬路上奔跑。圖為示意圖。(本報資料照片)
男子被銬在辦公椅上囚禁兩天逼迫還錢，趁對方沒人看守脫逃，連人帶椅拖著在馬路上奔跑。圖為示意圖。(本報資料照片)

溫姓男子將銀行帳戶賣給詐騙集團，拿錢後卻向銀行掛失帳戶，引起詐團不滿，派收簿手彭姓男子等三人將溫男押走，銬在辦公椅上逼迫還錢。溫被囚禁兩天，趁對方沒人看守脫逃，連人帶椅拖著在馬路上奔跑，路人驚見報案才獲救。警方昨天逮捕彭等三人，他們供稱只是要錢，被依妨害自由、恐嚇罪移送，檢警擴大追查詐團上游。

警方調查，37歲溫姓男子曾擔任過詐團車手，因染毒缺錢，日前將帳戶以台幣3萬5000元賣給詐騙集團。溫男拿到錢後，擔心後續詐騙犯行會牽扯到他，又向銀行報請掛失。

詐騙集團發現買來的帳戶不能用，得知是溫男所為，認為他沒有「江湖道義」，派25歲收簿手彭男處理。

彭男找27歲吳姓男子、21歲袁姓女子陪同，本月1日約溫到板橋某旅館談判不成，將人押到永和某公寓，手銬在辦公椅，腳上腳鐐，逼溫還錢或再提供新的人頭帳戶抵債。

溫被囚禁兩天，3日晚間見僅剩一人看守且在睡覺，腳未上腳鐐，拖著椅子悄悄逃出公寓；他半夜手銬著椅子在街頭奔跑，路人見狀報警。

警方昨天凌晨循線逮捕三嫌；彭男說，「都是同行，對方沒道義，拿了錢還掛失。」只是要溫男還錢，沒有毆打他；溫則說身上真的沒錢，想方設法也籌不到。

詐騙集團 旅館

上一則

台灣防疫「沒討論」就鬆綁 地方政府無所適從

下一則

攀繩老舊釀意外？醫生娘登山墜百米深谷亡

延伸閱讀

綠卡樂透收後不理 2萬抽中者提告 痛批美國政府像詐騙集團

綠卡樂透收後不理 2萬抽中者提告 痛批美國政府像詐騙集團
綠卡樂透收後不理 2萬抽中者提告 轟美政府像詐騙集團

綠卡樂透收後不理 2萬抽中者提告 轟美政府像詐騙集團
樂透中了90萬元 全部捐出去 男：錢太多不自在

樂透中了90萬元 全部捐出去 男：錢太多不自在
3000名加州學生遭學貸詐騙 47歲女主謀被訴87項罪名

3000名加州學生遭學貸詐騙 47歲女主謀被訴87項罪名

熱門新聞

遭襲擊潘姓女店員雙眼開刀，被紗布包著，周六還要開鼻子手術。(圖：本報系聯合報讀者提供)

女店員勸戴口罩 遭挖眼碎鼻梁 村民激憤：施暴者是慣犯

2021-09-30 02:23
徐男指控王男搬到他家隔壁，趁他上班時，與他的妻子發生多次性行為，侵害他的配偶權，請求損害賠償。台中地院判王男賠償徐男精神慰撫金新台幣15萬元。(本報資料照片)

情夫搬到人妻家隔壁 2人排休在人夫家嘿咻

2021-10-01 02:16
美國智庫外交關係協會（CFR）主席哈斯建議美國政府停止推動駐美處更名案，聚焦其他更需要嚴肅對待的事物，包括磋商自由貿易協定（FTA）、支持台灣參與CPTPP，或挺台有意義參與國際事務。（本報資料照片）

美戰略清晰推手建議 拜登政府停止推動駐美處更名案

2021-09-28 05:04
停業中的花蓮漫波假期飯店1日下午拆除時突傳倒塌。記者王燕華／攝影

花蓮飯店倒塌 結構技師：沒見過這種拆除方式

2021-10-01 16:20
中國空軍殲16戰機。圖／台空軍司令部提供

中國軍機擾台數又創新高 殲16連兩日演練晝夜連續出擊

2021-10-02 17:47
中國「能耗雙控」力度加大，台商七大橫跨電子與傳統產業族群淪為重災區。(本報資料照片)

中國限電 重傷7大台商供應鏈 橫跨電子與傳產

2021-09-27 20:47

超人氣

更多 >
留學生檢測：美國人這麼溫柔？ 華人返鄉戳鼻：像撒了辣椒麵

留學生檢測：美國人這麼溫柔？ 華人返鄉戳鼻：像撒了辣椒麵

前白宮助理「螢幕惡女」：川普健康狀況恐無法再戰2024

前白宮助理「螢幕惡女」：川普健康狀況恐無法再戰2024
見光死的「潘朵拉文件」：普亭情婦＆梁振英海外密帳

見光死的「潘朵拉文件」：普亭情婦＆梁振英海外密帳
影／時報廣場列車正進站 一女遭突襲 被推向地鐵

影／時報廣場列車正進站 一女遭突襲 被推向地鐵
「潘朵拉文件」揭海外避稅 河南美女代表馮琪雅上榜

「潘朵拉文件」揭海外避稅 河南美女代表馮琪雅上榜