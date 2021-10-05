賣帳戶給詐騙集團又掛失 男遭銬拖辦公椅街頭逃亡

男子被銬在辦公椅上囚禁兩天逼迫還錢，趁對方沒人看守脫逃，連人帶椅拖著在馬路上奔跑。圖為示意圖。(本報資料照片)

溫姓男子將銀行帳戶賣給詐騙集團 ，拿錢後卻向銀行掛失帳戶，引起詐團不滿，派收簿手彭姓男子等三人將溫男押走，銬在辦公椅上逼迫還錢。溫被囚禁兩天，趁對方沒人看守脫逃，連人帶椅拖著在馬路上奔跑，路人驚見報案才獲救。警方昨天逮捕彭等三人，他們供稱只是要錢，被依妨害自由、恐嚇罪移送，檢警擴大追查詐團上游。

警方調查，37歲溫姓男子曾擔任過詐團車手，因染毒缺錢，日前將帳戶以台幣3萬5000元賣給詐騙集團。溫男拿到錢後，擔心後續詐騙犯行會牽扯到他，又向銀行報請掛失。

詐騙集團發現買來的帳戶不能用，得知是溫男所為，認為他沒有「江湖道義」，派25歲收簿手彭男處理。

彭男找27歲吳姓男子、21歲袁姓女子陪同，本月1日約溫到板橋某旅館 談判不成，將人押到永和某公寓，手銬在辦公椅，腳上腳鐐，逼溫還錢或再提供新的人頭帳戶抵債。

溫被囚禁兩天，3日晚間見僅剩一人看守且在睡覺，腳未上腳鐐，拖著椅子悄悄逃出公寓；他半夜手銬著椅子在街頭奔跑，路人見狀報警。

警方昨天凌晨循線逮捕三嫌；彭男說，「都是同行，對方沒道義，拿了錢還掛失。」只是要溫男還錢，沒有毆打他；溫則說身上真的沒錢，想方設法也籌不到。