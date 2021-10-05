攀繩老舊釀意外？醫生娘登山墜百米深谷亡

劉姓醫師娘前天在苗栗縣仙山三角點附近墜崖，搜救人員發現時已回天乏術。(記者范榮達／翻攝)

台中市林姓醫師前天偕劉姓妻子和員工到苗栗縣仙山健行登山，劉女攀爬拉繩索時不慎失足，墜落百餘公尺深山谷，救難人員趕到時已經死亡；檢警昨天相驗確定劉女「臟器受損致死」，家屬質疑繩索老舊造成意外，檢察官 指示查明步道 管轄單位，釐清有無過失責任。

苗栗警方說，初步調查步道在國有土地範圍，攀繩應是山友自行施設，還要釐清。仙山登山步道有數個路段，攀繩幾近垂直，跨距大，必須撐腳並用，攀爬相當具挑戰性。

檢警調查，林姓醫師前天中午帶64歲劉姓妻子、員工等人，前往苗栗縣獅潭鄉仙山健行；仙山海拔967公尺，屬於小百岳之一，劉女疑在拉繩索攀爬時不慎失足，跌落百餘公尺深谷。

消防隊趕到見跌落處深不見底，出動空拍機兩個多小時後找到劉女位置，發現劉女頭部明顯撞擊，身體扭曲變形已死，搬運下山交苗栗檢警調查。因家屬意願劉女送回台中殯儀館冰存，台中地檢署昨天下午受囑託代為相驗。

劉女姊姊向檢方反映，同行有人說案發地沒有官方步道，是一條多名登山客走出來的道路，「很克難」，該處有兩條繩索，一新、一舊，舊的較短，懷疑妹妹拉到舊繩索才遇不測。

法醫相驗確認劉女「墜落導致臟器受損出血致死」，林男悲痛不已，對死因沒意見，但檢察官要求釐清步道管轄，查明是否涉有過失。

根據苗栗縣消防局紀錄，今年至今仙山登山步道有三次摔落邊坡或山谷救護，前二次幸運獲救，劉女應是滑落時沒有樹木或草叢阻擋，以致發生嚴重後果。