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台積電設廠效應 投資客大舉南下「高雄房市瘋了」

記者林政鋒／高雄5日電
台積電設廠效應發酵，中北部投資客大軍南下，橫掃北高雄新成屋以及預售案。(本報資料照片)
台積電設廠效應發酵，中北部投資客大軍南下，橫掃北高雄新成屋以及預售案。(本報資料照片)

台積電設廠效應持續發酵，中北部投資客大軍南下、與在地置產者會合，形成購屋狂潮，地毯式橫掃北高雄新成屋以及預售案；蛋黃區美術館大型預售案單周來客140餘組、售出190餘戶，凸顯不少人一次買2戶以上；愈來愈多建商認為，高雄房地產短期跳空漲停，市場結構已經被扭曲。

高雄市不動產開發公會理事長黃炯輝說，現在高雄房市「不是快要瘋了，是已經瘋了」。

黃炯輝表示，傳言台積電選址北高雄中油總廠，加上市長陳其邁在行政院副院長任內催生橋頭科學園區，北高雄房價快速飆漲。全台科學園區從新竹、台中到台南的發展軌跡，區域房價往上走是必然現現象，重點在於購屋者認同，高房價才賣得動。

多家建商以及房屋代銷業指出，當下北高雄新成屋與預售屋都是用搶的，原本一周賣10戶的案子，瞬間單周大賣40戶，不到2周近200戶全部出清；高達500戶的大案，同樣在四周內完銷；美術館預售案，單周來客140餘組、大賣190餘戶，市場驚呼連連。

影響所及，多數建案大幅調高售價，不論首購或豪宅，每坪單價漲勢30%起跳，最高漲翻倍，業者指稱，調價翻倍是在測試購屋者底線，也是惜售的另一種表現，建商怕賣太快。另方面，部分建案直接停售，北高雄原本第三季要推出的辦公大樓案直接喊停，先停下腳步觀察，看調價極限是否再擴大，以求賣更好的價錢。

代銷業巨擘上揚國際董事長林聰麟指出，傳出台積電到高雄來，台北、新竹以及台中的投資客聲勢浩大南下牧馬，他們長期跟著台積電買房，或者追逐科學園區的發展購屋，進一步與高雄在地置產客結合，除了新成屋、預售屋外，中古屋也不放過，早上簽約下午就售出，仲介業大發利市。

林聰麟說，現在北高雄幾乎沒有房子可賣了，看來高雄房價飆漲的氣勢要燒到年底，代銷業沒有大幅加價就接不到案子，這種跳空的現象對短線最好，但中長期還是不要漲太快，否則愈到後面會沒辦法賣，「跳空太快會沒飯吃」。

台積電 房價 投資

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