歐盟碳關稅2026上路 台245億元產品受衝擊 鋼鐵最傷

歐盟碳邊境調整機制2026年生效，將對進口高耗能產品收取碳關稅。台灣約245億元台幣出口歐洲產品受衝擊，以鋼鐵業為最大宗。(本報資料照片)

歐盟碳邊境調整機制2026年生效，將對進口高耗能產品收取碳關稅 。經濟部評估，台灣 約245億元(台幣，以下同)出口歐洲產品受衝擊，以鋼鐵業最大宗，短期影響雖有限，但長期待觀察；另會協助中小企業「碳盤查」，並推動「大帶小」，從產業鏈角度出發，讓大企業帶領中小企業減碳 。

環境權保障基金會研究員林彥廷說，政府目前談到碳關稅只關注排碳大戶，遲未規畫對中小企業的衝擊報告，但若沒有更審慎的科學評估做基礎，沒辦法提出具體有效的減碳或循環經濟輔導因應方案，中小企業在碳關稅政策可能受傷慘重。

立法院衛環委員會昨邀相關單位報告和備詢，經濟部說，歐盟碳邊境調整機制2023年試行、2026年全面生效，水泥、鋼鐵等高耗能產業為主要對象，管制品項有248項，其中台灣有212項輸歐、總金額245億元，以鋼鐵製品為主；台灣每公噸粗鋼耗能低於世界平均，短期仍具競爭力，但長期要持續觀察。

立委謝衣鳳說，經濟部現在只著重高耗能產業，未考慮到中小企業在台灣占比高、外銷需求也很大。立委蘇巧慧也說，現在都只談大企業受碳關稅及減碳影響，應將中小企業納入考量。

經濟部次長曾文生說，將推動「大帶小」，由高碳排企業先落實減碳再帶動中小企業，經濟部也會協助「碳盤查」，因每個產業製程不同，須讓中小企業知道如何查詢碳排來源、相關成本，以及如何根據能源、技術做出適宜選擇。

經濟部官員說，「碳盤查」仍在社會溝通階段，對大、中小企業都採「自願制」。中小企業還不會馬上面臨邊境關稅問題，但大企業在國際減碳壓力下，會希望上下游中小企業也能減碳，會演變成「大要求小」，經濟部希望在此之前大企業要帶著中小企業轉型。

工總則向政府提出五大建議，盼政府提出綠色成長戰略與對應資源、盡速建立碳定價、碳排放交易機制、強化跨產業輔導機制，並重新檢討國家能源政策。經濟部官員說，在與工總討論後，工總要求大廠和上下游小廠對於淨零碳排的資訊和知識，應互相分享。