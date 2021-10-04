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玉山誤植成瑞士高峰 外交部雙十影片出糗

台灣新聞組╱台北4日電
外交部製作雙十影片被山友發現，標註「玉山主峰」的畫面，竟誤植成瑞士阿彭策爾山區(圖)，事後雖更正，但國民黨立院黨團仍砲轟外交部。(圖：國民黨立法院黨團提供)
外交部製作雙十影片被山友發現，標註「玉山主峰」的畫面，竟誤植成瑞士阿彭策爾山區(圖)，事後雖更正，但國民黨立院黨團仍砲轟外交部。(圖：國民黨立法院黨團提供)

為慶祝雙十國慶，外交部製作「二○二一，台灣有你」影片，向國際社會介紹台灣，卻被山友發現，開頭標註「玉山主峰」的畫面，誤植成瑞士山區；外交部已緊急修正、重新上架，並向民眾致歉。

朝野立委昨天齊轟外交部犯了「不能接受的錯誤」，並質疑外交部稽核制度出問題。國民黨立院黨團批評，民進黨政府只會搞大內宣，政府天天高喊愛台灣，卻有眼不識「護國神山」玉山，實在可悲。

民進黨立委王定宇指出，外交部代表國家門面，製作的影像也是代表國家向外宣傳，應確實確切檢討內部稽核制度，未來才不會重蹈不該犯下的廉價錯誤。

國民黨立委江啟臣細數過去外交部出錯事件：2016年雙十酒會看板把香港街景當成台灣夜市，當時外交部稱是承包商製作的背板；2017年第二代晶片護照把美國杜勒斯機場當成桃園機場航廈，浪費8000萬元台幣公帑，又將責任歸咎承包印製的中央印製廠；蔡政府對台灣一景一物欠缺認識，同樣錯誤一再發生，負責把關、審核的外交部在哪裡？

民眾黨立委張其祿也說，「民進黨不是文宣很厲害嗎？怎會出錯？」但民進黨前秘書長羅文嘉表示，外包廠商稱因為素材相似而誤植，應該是段謊言，建議外交部「該辦還是要辦」。

外交部昨第一時間回應記者時並未致歉，稱未來會持續精進雙十影片的製作品質及內容，約四小時後主動提供道歉聲明，兩次皆附上承攬攝製的電影公司道歉聲明。

外交部道歉聲明指出，有民眾2日向外交部反映，經確認畫面誤植後，外交部立即全面更新雙十影片相關畫面、同步更新13種語言版本，並通知駐外館處使用新影片連結，「對於影片製作與審查過程中的疏失，外交部向國人表達誠摯道歉之意，並檢討追究相關責任。」

外交部表示，未來會秉持積極任事、精益求精的精神，嚴格監督台灣意象影片的製作品質及內容，也歡迎各界持續提供外交部建言。

根據政府電子採購網的公開資訊，外交部今年雙十文宣影音短片案，預算金額為150萬台幣，得標廠商為阿賴耶電影有限公司。電影公司道歉聲明表示，製作過程中，外交部給了很大的創作空間並非常尊重專業，卻因一時的疏漏不察而導致這種錯誤，造成外交部的困擾，感到非常抱歉，希望社會大眾能原諒此失誤。

外交部上月發布影片至今估已有上萬點閱，且影片翻為13種語文版，同步上掛外交部官方網站、臉書、推特等社群媒體供國內外人士點閱瀏覽，另提供台灣駐外館處於雙十期間播放運用。

外交部製作雙十影片被山友發現，標註「玉山主峰」的畫面，竟誤植成瑞士阿彭策爾山區，...
外交部製作雙十影片被山友發現，標註「玉山主峰」的畫面，竟誤植成瑞士阿彭策爾山區，事後雖更正(圖)，但國民黨立院黨團仍砲轟外交部。(圖：國民黨立法院黨團提供)

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