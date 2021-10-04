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新聞評論／玉山、台積電 被蔡政府糟蹋的2座護國神山

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外交部製作「2021，台灣有你」雙十影音短片，被山友發現誤植畫面，雖緊急修正重新上架，仍難息眾怒。（截自外交部雙十影片）
外交部製作「2021，台灣有你」雙十影音短片，被山友發現誤植畫面，雖緊急修正重新上架，仍難息眾怒。（截自外交部雙十影片）

外交部推出的雙十影片鬧出了把瑞士阿彭策爾誤植成「護國神山」玉山的大烏龍，雖然外交部緊急修正後重新上傳，仍無法止息外界怒火，一個專責宣揚台灣的部會，居然連台灣跟國外景象都傻傻分不清楚；無獨有偶，台灣近來另一座「護國神山」台積電美國要求交出被視為商業機密的晶片資料，蔡政府卻默不作聲，這兩座台灣最重要的護國神山都被民進黨政府給狠狠糟蹋了。

這早非第一次外交部鬧出的低級錯誤，2016年雙十酒會看板上把香港街景當成台灣夜市，2017年第二代晶片護照還把美國杜勒斯機場當成桃園機場航廈，還因此浪費了8000萬台幣公帑收回重製。這回更誇張，蔡政府口口聲聲愛台灣、強調本土意識，卻連被視為台灣意象的玉山都弄錯，一般人搞錯也就算了，居然是專責向國外輸出台灣印象的外交部，也難怪外交部會被形容是出包（出錯）部。

這三番兩次的出錯，外交部一律把責任推給外包廠商，但問題是，作為發包單位的外交部自己的審查、把關機制又在哪裡？讓人懷疑是不是外交部的承辦人員是不是看完影片直接蓋章通過？外交部長吳釗燮自己有看過這支影片嗎？還是整天忙著嗆聲對岸，以為自己還在當陸委會主委，忘了回頭好好看看自己部內的出版品。

不過，這種有錯就甩鍋廠商的卸責法也不是外交部獨有，早已經成了蘇內閣的SOP，從台鐵太魯閣號事故、教育部學習歷程檔案遺失，出了包就是怪廠商，政府浮濫的委外制，把委外就當成業務移交，出了事不關我的事，忘了責任政治的ABC。

被蔡政府糟蹋的護國神山不只是玉山，根據南韓媒體報導，最近美國以解決解決晶片荒為由，要求台積電、三星電子、SK海力士和英特爾等晶片製造商在11月8日提交客戶名單、庫存狀態和未來的生產計畫等機密資料。消息傳出，相較南韓政府為了保護三星，由政府直接與美方交涉，蔡政府卻是一片靜悄悄。

報導傳出兩天後，經濟部長王美花才說「要看企業自己考量什麼資訊公開，什麼資訊不公開，目前細節如何還不清楚。」一副事不關己的模樣。國發基金作為台積電的大股東，國發會主委龔明鑫在立院被問到政府要不要介入協調此事，第一時間竟不敢作答。

台積電作為台灣最重要的半導體產業，面臨美國打算以法律強制要求企業提供資訊，不論消息是真是假，政府不該好好地主動了解清楚嗎？不應該主動保護自己國家的重要產業嗎？蔡政府平時把台積電當成自己對外妝點的漂亮名片，遇到鴻海創辦人郭董要買BNT疫苗，要沖淡郭董色彩，就拉台積電一起進來，台積電也二話不說，出錢出力，面子裡子都做給蔡政府。

今天碰上美國要求台積電交出商業機密，蔡英文總統卻一句話都不吭聲，只因在美中對抗中，台灣選擇了美國隊？如果今天做出相同要求的是對岸，府院黨早已全黨鳴鼓而攻之，怎麼可能像現在平靜無波？

從玉山到台積電，就看看蔡政府如何糟蹋他們口中的護國神山！

台灣 台積電 美國

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