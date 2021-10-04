新聞眼╱蔡政府忙大外宣 卻頻鬧世界級笑話

外交部2017年底發行新版晶片護照，誤用美國杜勒斯國際機場照片。（本報資料照片）

外交部為慶祝雙十國慶而製作的影片，把玉山主峰的畫面誤植成瑞士山區，讓喜歡透過社群媒體 向全球宣傳台灣 的蔡政府，鬧出世界級笑話。

錯誤的影片上月16日上架，且翻成13種語言版本，同步放上外交部網站、臉書、Instagram、推特等社群媒體，估計已有上萬人觀看錯誤版本。還好提早發現修正，否則不知參加駐外館處雙十活動的國際友人，看了影片有何感想？

這不是外交部第一次出大錯，2017年底，外交部發行新版晶片護照，被網友發現，護照內頁照片誤用美國華府杜勒斯國際機場 照片；外交部起先否認錯誤，堅稱「百分之百是桃園機場」，後認錯道歉並懲處，時任領務局長陳華玉降職，前任局長、時任駐加拿大代表龔中誠調回台灣。

當時，外交部向納稅人表達歉意，並稱會嚴格檢討相關處理流程，做為日後精進業務的參考。這次再發生誤植事件，外交部先說，未來將精進製作品質與內容，幾小時後發布道歉聲明，稱將嚴格監督影片製作品質及內容。

外交部不但未在第一時間道歉，還附上承攬攝製的電影公司道歉聲明，難脫「錯不在己」的心態；而執行面一再出問題，也凸顯事隔數年，外交部品檢仍未精進。

為迎接雙十，相信已有不少納稅人轉傳由外交部精心製作的影片，卻因一個「廉價錯誤」在國際友人面前出糗。外交部及吳釗燮部長平時忙於對外宣傳，卻忘了鎖緊內部螺絲，這個大笑話，台灣民眾應該笑不出來。