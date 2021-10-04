我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

見光死的「潘朵拉文件」：普亭情婦＆梁振英海外密帳

加州破獲最大「非法大麻」種植 狂耗電 變壓器都爆了

新聞眼╱蔡政府忙大外宣 卻頻鬧世界級笑話

記者張加
外交部2017年底發行新版晶片護照，誤用美國杜勒斯國際機場照片。（本報資料照片）
外交部2017年底發行新版晶片護照，誤用美國杜勒斯國際機場照片。（本報資料照片）

外交部為慶祝雙十國慶而製作的影片，把玉山主峰的畫面誤植成瑞士山區，讓喜歡透過社群媒體向全球宣傳台灣的蔡政府，鬧出世界級笑話。

錯誤的影片上月16日上架，且翻成13種語言版本，同步放上外交部網站、臉書、Instagram、推特等社群媒體，估計已有上萬人觀看錯誤版本。還好提早發現修正，否則不知參加駐外館處雙十活動的國際友人，看了影片有何感想？

這不是外交部第一次出大錯，2017年底，外交部發行新版晶片護照，被網友發現，護照內頁照片誤用美國華府杜勒斯國際機場照片；外交部起先否認錯誤，堅稱「百分之百是桃園機場」，後認錯道歉並懲處，時任領務局長陳華玉降職，前任局長、時任駐加拿大代表龔中誠調回台灣。

當時，外交部向納稅人表達歉意，並稱會嚴格檢討相關處理流程，做為日後精進業務的參考。這次再發生誤植事件，外交部先說，未來將精進製作品質與內容，幾小時後發布道歉聲明，稱將嚴格監督影片製作品質及內容。

外交部不但未在第一時間道歉，還附上承攬攝製的電影公司道歉聲明，難脫「錯不在己」的心態；而執行面一再出問題，也凸顯事隔數年，外交部品檢仍未精進。

為迎接雙十，相信已有不少納稅人轉傳由外交部精心製作的影片，卻因一個「廉價錯誤」在國際友人面前出糗。外交部及吳釗燮部長平時忙於對外宣傳，卻忘了鎖緊內部螺絲，這個大笑話，台灣民眾應該笑不出來。

社群媒體 台灣 機場

上一則

新聞評論／玉山、台積電 被蔡政府糟蹋的2座護國神山

下一則

雙十影片出糗／新設公司屢獲青睞 限制性招標惹疑

延伸閱讀

台灣「國慶影片」 玉山誤植為瑞士山區 13種語言版緊急更新

台灣「國慶影片」 玉山誤植為瑞士山區 13種語言版緊急更新
台外交部：美公開譴責中國軍機擾台 由衷感謝

台外交部：美公開譴責中國軍機擾台 由衷感謝
新聞眼／營業秘密拉到國安 就能防經濟間諜？

新聞眼／營業秘密拉到國安 就能防經濟間諜？
國慶影片玉山空拍畫面「誤植」藍：外交部丟臉丟到國際

國慶影片玉山空拍畫面「誤植」藍：外交部丟臉丟到國際

熱門新聞

遭襲擊潘姓女店員雙眼開刀，被紗布包著，周六還要開鼻子手術。(圖：本報系聯合報讀者提供)

女店員勸戴口罩 遭挖眼碎鼻梁 村民激憤：施暴者是慣犯

2021-09-30 02:23
美國智庫外交關係協會（CFR）主席哈斯建議美國政府停止推動駐美處更名案，聚焦其他更需要嚴肅對待的事物，包括磋商自由貿易協定（FTA）、支持台灣參與CPTPP，或挺台有意義參與國際事務。（本報資料照片）

美戰略清晰推手建議 拜登政府停止推動駐美處更名案

2021-09-28 05:04
天文館以專業望遠鏡觀察確認，才發現原來是高空氣球。圖／台北市立天文館提供

大台北天空驚見UFO？ 民眾狂打天文館電話「誤會了」

2021-09-27 10:32
馮滬祥。(本報系資料照)

馮滬祥73歲癌逝 曾與李敖搭檔參選台正副總統

2021-09-26 09:20
徐男指控王男搬到他家隔壁，趁他上班時，與他的妻子發生多次性行為，侵害他的配偶權，請求損害賠償。台中地院判王男賠償徐男精神慰撫金新台幣15萬元。(本報資料照片)

情夫搬到人妻家隔壁 2人排休在人夫家嘿咻

2021-10-01 02:16
停業中的花蓮漫波假期飯店1日下午拆除時突傳倒塌。記者王燕華／攝影

花蓮飯店倒塌 結構技師：沒見過這種拆除方式

2021-10-01 16:20

超人氣

更多 >
中25劣跡藝人名單流出 趙薇政治問題居首 2台星入列

中25劣跡藝人名單流出 趙薇政治問題居首 2台星入列
證交會倒數計時 200多家中企恐退出美股市 加速美中經濟脫鉤

證交會倒數計時 200多家中企恐退出美股市 加速美中經濟脫鉤
「潘朵拉文件」曝光 千萬文檔驚爆35政要「藏富境外」

「潘朵拉文件」曝光 千萬文檔驚爆35政要「藏富境外」
曾和張國榮演床戲 周潔病重自費包機回中國「落葉歸根」

曾和張國榮演床戲 周潔病重自費包機回中國「落葉歸根」
南早：解放軍曾憂川普引戰 密利通話後美高官取消訪台

南早：解放軍曾憂川普引戰 密利通話後美高官取消訪台