「郭董女兒不知岳飛」 趙少康批教改讓下一代失根

中廣董事長趙少康痛批民進黨教改愚蠢荒謬。(本報資料照片)

針對近年來台灣 新課綱歷史內容爭議，中廣董事長趙少康表示，鴻海創辦人郭台銘說他女兒竟然不知道岳飛是誰？作家吳淡如也感嘆女兒和同學不知道誰是孫中山。兩個真實發生的事件都證明，教改至今超過25年，造成歷史「斷鏈」是不爭的事實。民進黨 以為不教中國 歷史，中國歷史就消失不見了，這是歷史的愚民政策，跟日本文部省要求出版社「洗白」二戰罪行一樣愚蠢荒謬。

趙少康指出，前總統馬英九2011年宣布啟動台灣12年國教，新課綱2019年（民國108年）8月在爭議中上路，就是大家耳熟能詳的「108課綱」。他聽到很多歷史老師抱怨，108課綱的歷史課從每周2節減少到1節，教材教不完已經讓老師頭大，歷史的連貫性還被打破，成為破碎的獨立事件，少了時間軸，很多因果關係難以釐清，讓老師更不知道從何教起。

「孩子的眼界、人文素養變得又淺又薄」

趙少康說，至於現在中學生不知道岳飛、孫中山，則是民進黨政府刻意「去中國化」的結果，把中國史納入了東亞史，篇幅自然大大縮水。但是再怎麼泛政治化也不能企圖掩蓋歷史，讓台灣孩子成為「失根的一代」，沒了博大精深的中國歷史做為支撐，讓孩子的眼界、人文素養都變得又淺又薄，歷史課也變得失色，少了宋朝岳飛精忠報國的故事、三國時代桃園三結義的氣蓋山河，損失的都是我們的下一代。

趙少康說，不管有多喜歡或有多討厭中國大陸，大陸跟其他東南亞國家相比，對台灣都重要得太多，大陸是台灣最大的市場，是台灣外匯的主要來源，是台灣最大的機會，也是台灣最大的威脅。「知己知彼，百勝不殆」，台灣對中國的歷史知道越多，就越能了解大陸人民的集體意識及行為態度，刪掉越多的中國歷史，就是自動放棄對中國越多的知識，去中化造成不知己亦不知彼，對台灣不利，甚至會害了台灣。

「民進黨跟日本『洗白』二戰罪行一樣愚蠢荒謬」

趙少康說，民進黨用台獨的意識形態做為對歷史課程的指導，就像是把頭埋在沙裡的鴕鳥，故意忘了大陸就在台灣旁邊，以為改了歷史，中國就變成了泰國、越南，就跟台灣沒有關係了，以為不教中國歷史，中國歷史就消失不見了，這是歷史的愚民政策。跟日本文部省要求出版社「洗白」二戰罪行一樣愚蠢荒謬。民進黨自以為政治力能改變歷史，終將反過來被歷史訕笑。

趙少康說，民進黨想不做漢語系、想做南島語系，也不是這種欲蓋彌彰的做法，不管怎麼反中抗中，也無法反中國歷史，因為歷史就是歷史。民進黨這種化中國歷史於東亞歷史、想方設法淡化、消弭中國歷史的粗糙硬幹，根本就是數典忘祖。

趙少康表示，不只如此，號稱以素養為主軸的108課綱上路超過2年，吳淡如「女兒和同學不認識孫中山」，證明歷史課程「去中國化」的談話，不過是講出了現況和自己的感受，竟然就遭到大批1450在她的臉書留言霸凌、出征，讓他不禁要問： 「我們的教改怎麼會教出這樣沒有素養的年輕人？」