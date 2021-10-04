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中年離職照顧父母 淪長照繭居族

記者陳宛茜／台北4日電
勞動部說，會透過各地銀髮人力駐點服務，協助中高齡失業者心理、職涯諮詢。 (本報資料照片)
勞動部說，會透過各地銀髮人力駐點服務，協助中高齡失業者心理、職涯諮詢。 (本報資料照片)

50多歲的雄哥（化名），原是中階主管，為了照顧年邁雙親辭職，從此和社會脫節成為中年繭居族；最近他想重回職場，卻找不到工作。80多歲父母與50多歲無業繭居子女同住， 導致家境貧困或社會網絡薄弱，日本把此一社會議題稱為「8050問題」。家總秘書長陳景寧說，中年繭居族也是台灣長照正面臨的新議題。

遠流上周引進日本社會學者川北稔撰寫的新書「80/50—兩代相纏的家庭困境」，是台灣首本討論中年繭居族的專書。

2019年，日本發生一起震撼社會的弒親悲劇，70多歲的前外交高官忍痛殺死40多歲的繭居兒子。事件發生前約兩個月，日本才剛發表繭居族的統計結果，推估全日本40歲到64歲以上的中高齡繭居族約61萬人。

日本調查發現，中年人繭居原因首位是離職（3成6）。他們或因泡沫經濟遭裁員，或為了照顧父母離職，一回家就再也走不出門。川北稔說，中年繭居族是日本長照的沉重議題，有父母因為子女繭居而拒絕接受長照服務，有子女因為父母進入長照機構或過世，斷絕所有社會網絡。

遠流編輯團隊也進行小型田調，採訪台灣的中壯年繭居族或家有繭居族的民眾。像年近40歲的志維，找不到父母心中的理想工作，在職場上屢屢挫敗，漸漸地不參加任何社交活動，把自己關在家裡。他受訪時說，他努力想達到父母的期望，卻又一再讓他們失望，「我覺得自己快要不行了。」

陳景寧說，台灣的中年繭居族往往是因為單身或職場受挫，被其他家庭成員要求返家照顧父母。家總服務的經驗中，看到被照顧的父母，與擔任照顧者的成年子女彼此埋怨甚至暴力相向，卻又無法分離。子女的說法是「自己捨棄了一切回家照顧爸媽」，但在其他手足或父母眼中是「他在外面混不下去」，才以回家照顧父母託辭。兩代之間的「相愛相殺」，是台灣面臨高齡化、單身化與失業浪潮之下，社會必須面臨的新議題。

針對中年繭居族的社會問題，學者建議政府應要求企業提供「托老」服務。勞動部說，會透過各地銀髮人力駐點服務，協助中高齡失業者心理、職涯諮詢；去年底上路的中高齡就業促進法，也有明定雇主對有長照需求的員工，必須提供長照資源的連結。

日本 長照 台灣

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