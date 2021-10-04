山林浩劫 移工自組盜伐集團 成台灣金主防火牆

山老鼠產業生態鏈 製表╱蕭雅娟

台灣 山林遭盜伐案件不斷，林務局和檢警機關都發現，有越南 逃逸移工從「背工」進化成提供「一條龍」服務，自成山老鼠集團負責盜伐珍貴木材，運下山銷贓牟利；台灣幕後金主也利用移工設下「防火牆」規避查緝，成為政府保護山林生態的嚴峻挑戰。

據林務局委外調查，越南移工組小團體上山是新興盜伐模式，他們能自己辨識珍貴樹種、砍伐高價位樹瘤背運下山，不需雇主就與買家交易。

今年8月底保7總隊查獲2名越南移工，他們知樹瘤珍貴，甚至切下原木長方體，方便加工製作藝術品。

研究發現，移工曾與買家約在濁水溪隱密草叢交易，銀貨兩訖，多數盜伐林木當日、隔天就能脫手，銷贓通路暢通，移工也僅剩「銷贓管道」需要台灣人。

台灣盜伐集團利用此設下斷點，甚至有人出資聘請遭遣返 老手「偷渡來台」，回鍋繼續從事盜伐。

統計全國警方近5年查獲森林法案件991件、1698人，101人為外籍移工；台灣犯罪者是移工16倍，但移工有逐年增加趨勢，以越南為大宗。

森林法今年5月修正公布，竊取森林產物可處6月以上5年以下徒刑，併科30萬以上600萬元以下罰金，結夥搬運銷贓，可處1年以上7年以下徒刑，得併科100萬以上2千萬以下罰金。只是這些工作漸由逃逸移工接手，他們多半查緝不易，且以為刑責不重，被抓「大不了遣返」。

一名移工說，盜伐前兩個月賺30萬台幣，寄錢回家鄉買地，第3個月又賺15萬，再寄回蓋房。他來台身背高額仲介費，偶然發現盜林好賺，就回不去工廠了。

有檢察官認為不肖台灣人利誘收贓是主因，將移工視為「免洗筷」，抓了還有下一批、下下一批；移工為生計敢衝敢拚，為了錢淪為非法盜伐者，政府成天喊保護山林，卻坐視銷贓者利用移工犯罪。