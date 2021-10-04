年輕女老師暴走翻桌...校方聽完原因原諒她

台中市年輕女老師暴走，校方聽完原因選擇原諒。（圖：讀者提供）

台中市某國中部女教師上完第八節課，竟暴走連翻課桌椅，甚至壓傷學生的腳。校方了解教師失控原因，決定不懲處。原來是這班學生太吵了，國文老師求好心切，很氣學生不求上進，才脫序翻桌。校方認為，失控固然沒控管好情緒，但理解老師心，校事會議列席人員選擇原諒，女老師也很後悔，向學生道歉。

教育局 指出，這位女老師教國文，教學一向認真，9月13日第八節課上這班的國文，沒想到學生整個過程吵鬧，女教師幾度喝止完全無效，她忍到放學，下課後氣到連翻學生課桌椅，一邊翻一邊快氣哭了。旁邊的學生表示，從來沒看過老師這麼生氣，整個傻眼，不知所措。

校方召來行政人員等開校事會議，行政主管坦言，從來沒看過這位女老師如此失控，同事都非常訝異。進一步了解，才知道，這一班從上學期開始視訊教學，班上的秩序就越來越脫序，讓老師又氣又挫折。

原來這一班學生的國文程度很不錯，女老師盡心教學，對學生的期望高，但學生不好好上課造成失望更大，才發飆失控，事後自己非常後悔。

校方決定原諒女老師，女老師也向學生們道歉，並負擔受傷學生的醫藥費，希望取得諒解。