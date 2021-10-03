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從恐龍到檳榔西施…鍾欣凌演婆婆 瘋狂又爽快

記者陳慧貞／台北3日電
鍾欣凌演出「我的婆婆怎麼那麼可愛」，獲戲劇節目女主角獎 。（圖：三立電視提供）
鍾欣凌演出「我的婆婆怎麼那麼可愛」，獲戲劇節目女主角獎 。（圖：三立電視提供）

鍾欣凌不負眾望，以「我的婆婆怎麼那麼可愛」中的靈魂人物「婆婆」拿下本屆金鐘視后，一聽自己得獎，鍾欣凌的「兒子」、「媳婦」們激動都來個愛的抱抱，一上台就謝謝「天公伯、眾神明」，拿事先準備好的小抄，90秒內快速講完。

本屆金鐘獎戲劇節目女主角競爭激烈，鍾欣凌、孫淑媚、蔡嘉茵、孫可芳、李維維因角色之故，進入「婆媽大廝殺」，最後鍾欣凌拿下個人第三座視后，她感謝製作人陳慧玲：「給予我夢寐以求的角色，而且相信我，還有『婆婆』所有演員們，跟你們在一起，真的是一件瘋狂又爽快的事！」同時感謝每個劇團給的機會，「讓我從恐龍演到檳榔西施，可以在舞台劇中唱跳。」

鍾欣凌曾在第一次奪視后時，一句「我是諧星，我會演戲」，令台下觀眾動容，這回再奪視后，依然充滿溫暖話語，後台受訪時，提到之前看過「蠟筆小新」的影片中，小新的朋友在送醬汁的過程中被壞人擋住，小朋友對壞人說了一句「愛與希望」，鍾欣凌說，希望所有人同樣懷有「愛與希望」勇敢無畏往前走，在自己的表演路上，一直以來受到很多的鼓勵，「雖然有點胖胖的，但現在看來其實是助力」。

「婆婆」以喜劇手法呈現寫實問題，講述婆媳關係、退休養老金、保險理賠等議題，讓不少觀眾很有感，鍾欣凌的表現，也令評審給予「喜劇不好演繹，她卻能在婆婆角色中，行雲流水般掌握喜怒哀樂與生活面，節奏不拖泥帶水，情感面真摯又細膩，成功地創造出這角色豐富的血肉」。

鍾欣凌說，要等小孩睡了就安心去慶功宴，若沒還睡就得把小孩帶出門，金鐘視后，依然是兩個寶貝女兒的媽媽。

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