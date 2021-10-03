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歌手轉型…薛仕凌首次入圍 兩座金鐘到手

記者黃保慧／台北3日電
薛仕凌在「生生世世」中的演出，奪得戲劇節目男主角獎 。（圖：三立電視提供）
薛仕凌在「生生世世」中的演出，奪得戲劇節目男主角獎 。（圖：三立電視提供）

第56屆金鐘獎戲劇節目男主角獎由薛仕凌以八點檔「生生世世」奪得，他首度以演員身分入圍，就一口氣拿下兩座金鐘獎，當晚不僅封視帝，還以「做工的人」搶下迷你劇集電視電影男配角，成功從流行嘻哈團體「大嘴巴」的成員轉型演員。

薛仕凌不僅謝謝團隊，也感動說：「我們現在身處在很不一樣的世代，有很多不一樣的平台，不同類型的戲劇，陪伴著很多很多不一樣的人，然後就我所知，我所遇到不管是在哪個類型、哪個平台的每個幕前幕後的工作人員，我眼睛所看到的都是他們拚了命在做，非常努力，所以我想把這個獎獻給他們。」

他在後台受訪的時候，也再度把榮耀歸給幕後工作人員，最後他跟大家喊話：「做好你的工作、熱愛你的工作，整個齒輪就會轉動得很順暢，去陪伴需要的人。」

薛仕凌出道15年，曾在金曲獎以團體「大嘴巴」拿過兩座「最佳演唱組合獎」。

團體解散後專心當演員，他花了四年時間才徹底撕去歌手的標籤，他演過不少偶像劇綠葉，直到「生生世世」找上門，才正式扛起頭牌當男主角，他在劇中飾演陰柔同志角色，而在拿到男配角獎的「做工的人」中，則演工地台客，兩個角色相差甚遠，卻都詮釋到位，也讓他這一路走來的歷練，交出完美成績單。

薛仕凌在先前受訪時透露，為了「生生世世」劇中弱不禁風的角色，在開拍前調整體態，整整瘦下六公斤。

薛仕凌說，自己很愛演戲，大學時就參加戲劇社團，生命中有不少貴人，但他最感謝「刻在你心底的名字」導演柳廣輝，因為導演找他拍了人生第一部偶像劇「珍愛林北」，讓他演藝路一路堅持到現在。

工作 導演 入圍

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