預報氣象53年 任立渝獲特殊貢獻獎 職人精神塑造典範

任立渝獲得金鐘獎特殊貢獻獎。（圖：三立電視提供）

今年的特殊貢獻獎得主是「氣象先生」任立渝，他在1993年自氣象局任滿退休 後，分別於台視、中視、華視擔任電視氣象主播，並自2011年起進入TVBS電視台。任立渝在無線三台時期，開啟專業氣象人員播報天氣資訊先例，並在颱風或重大天氣變化時提供精準的氣象預報。

任立渝氣象預報53年，評審認為，他是台灣 職人精神代表人物，而且還改變了一個重要的電視生態，就是以往氣象時間常被壓縮，但自他出現之後有了明顯調整，也為台灣電視氣象播報塑造了典範。

76歲的任立渝5月自TVBS退休，當他得知獲獎時，一度訝異「只是播氣象也能得獎」，頒獎人TVBS新聞部副總經理詹怡宜讚他雖是資深前輩，但從不麻煩別人，「我要跟大家說一件事，過去他播報的每一天，都是自己吹頭髮的。」她並向任立渝連續道謝五次，感恩他的貢獻。

任立渝表示，這一輩子只做氣象播報的工作 ，他也感謝TVBS，「可以讓我吃過中飯再上班，感覺真是幸福」，但他對家人則感到抱歉，40年來，只要有颱風襲台，都無法陪伴家人，最後他更應主持人視網膜之邀，直接在台上播報起氣象，背後立刻出現氣象雲圖，任立渝手拿獎座講解氣象，專業令人佩服，而這巧思也不禁讓人會心一笑。