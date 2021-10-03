房貸、信貸…台灣雙貸族變多 平均扛債567萬

背負房貸與信貸「雙貸族」，貸款戶已達到32.6萬戶，寫下2012年1月有統計資料以來新高。（記者季相儒／攝影）

台灣 資金利率低，房市又逐漸增溫，根據國銀最新公布銀行授信餘額資料顯示，7月同背負房貸與信貸「雙貸族」，貸款 戶已達到32.6萬戶，寫下2012年1月有統計資料以來新高。國銀業者指出，「雙貸族」通常是貸款買屋後，手頭資金有限，需要動用到信貸用在裝修款項上。

台灣「雙貸族」貸款戶戶數在7月寫下接近10年新高，並是連續5個月增加，從2月的31.6萬戶，逐步增加到7月的32.6萬戶，增加了1萬戶。

值得注意的是，在所有「雙貸族」中，平均每位貸款戶要背567.8萬元（台幣，下同，約20.4萬美元）貸款，相較2012年1月僅需背357.1萬元，多出了約210萬元的貸款，顯見民眾肩上貸款在這近10年間，越來越沉重。

其中，房貸是雙貸族中肩上最沉重，平均每人肩上背484.7萬元房貸，但「雙貸族」平均還另外得再背83.1萬元信貸，負擔不小。

統計顯示，7月新增個人信貸總年齡層，人數最多落在30到40歲，平均貸款68.6萬元；其次為40到50歲族群借貸最多，平均借貸90.3萬元，這兩個年齡層同時也多是家庭的主力薪資收入來源。

值得注意的是，央行9月理事會議已宣布維持政策利率不變，但全球升息是未來趨勢，美國明年中後可能考慮升息，一旦先進經濟體明年底有可能貨幣政策會退場，台灣也會受到影響，央行總裁楊金龍就提醒，之前實施選擇性信用管制就是要提醒注意未來風險，貸款、購屋者要注意財務槓桿。

根據銀行授信餘額資料，今年台灣個人信貸平均利率多落在5.72%到6.21上下，有中型銀行則積極推出最低不到1%的低利信貸搶客。

金融業者指出，台灣本土疫情 5月擴大，嚴峻疫情，需要資金周轉的客戶也越來越多，個人信貸人數以及貸款金額的確都有成長的趨勢，隨著疫情緩解，若能恢復疫情前的正常生活，相關經濟活動復甦，或許信貸情況可以降低。