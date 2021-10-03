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營業秘密修法防核心關鍵技術外洩 業界憂變相管制

台灣新聞組╱台北3日電
高科技產業是台灣當前重要經濟命脈，政府欲將「國家核心關鍵技術」的營業秘密列入國安法規範，避免因外洩損及國家安全。(記者潘俊宏／攝影)
高科技產業是台灣當前重要經濟命脈，政府欲將「國家核心關鍵技術」的營業秘密列入國安法規範，避免因外洩損及國家安全。(記者潘俊宏／攝影)

當今國際間為維護國家經濟命脈，國防與高科技技術的保護日益受關注，過去台灣營業秘密案件常被詬病起訴率低、法院審理時間冗長，政府有意引進美國經濟間諜法概念，在國安法與兩岸人民關係條例中，對國家核心關鍵技術的營業秘密增訂重罰新規範，法務部甚至拋出將此案犯罪改由高檢署負責，但業界與法界質疑聲不少。

法務部統計顯示，營業秘密案件從2014年全國只偵辦52人，近年來有逐年增加趨勢，去年整年受理352人，自2014年至2020年，過去七年共受理1752人，但只有450人遭起訴、1000餘人獲不起訴及緩起訴，起訴率不到三成。

如今由法務、內政、國防部聯合負責的國家安全法修正案，以維護國家安全與經濟發展命脈為由，明定任何人不得為外國、陸、港、澳、境外敵對勢力，有侵害國家核心關鍵技術營業秘密的行為，違者最重可處有期徒刑12年、併科1億元台幣以下罰金，比現行營業秘密法第13條之2的「域外加重處罰」刑度最高10年還重。

另外在兩岸人民條例中增訂，受政府委託或補助達一定標準，從事涉及國家核心關鍵技術的個人或團體、法人、機構成員，結束委託、補助或離職未滿三年，要赴大陸須先通報並經審查許可，違者最高可罰1000萬元台幣。

此一修法方向在預告後，引起業界與法界不少討論，業界憂心政府審查時間過長，溝通及遊說成本增加，且若將機密技術、交易提供審查，容易曝光，不希望以維護營業秘密為由變相管制商業行為；此外，此修法方向能否解決起訴率低、審理時間長的問題也有疑問。法務部已匯整各方意見，周一將邀請相關人士開會討論。

陸委會主委邱太三表示，營業秘密過去被認為比較屬於私人法益，業界也不希望政府高度介入，但有些核心關鍵技術牽涉經濟、國家安全，所以美國會訂定所謂經濟間諜法，在法制上對於攸關國安、需要政府高度管理的關鍵技術，在法規上有所規範。

邱太三說，業者或許不需要關心經濟安全的問題，但國家需要關心；有些技術可能隨著時間、業者因商業考量等想轉移，但若涉及國家安全，就得多些考量。

多位法律學者提醒，防止台灣重要技術外洩是刻不容緩的問題，陽明交通大學特聘教授林志潔指出，現行營業秘密法難以處理國安問題，美國早在1996年訂定「經濟間諜法」，政府願意填補漏洞修法，值得肯定。

但法界憂心的是，從目前政府公告的兩份修法草案內容，並未看出政府對核心關鍵技術保護提出整體戰略，新時代法律學社並質疑目前的修法內容，可能混淆營業秘密與國家核心關鍵技術的概念，對於要保護的是國家安全或私有財產權，並不明確。林志潔也質疑，修正草案的構成要件「門檻高」，未來恐難以定罪，失去立法用意。　

美國 間諜 台灣

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