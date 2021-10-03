新聞眼／營業秘密拉到國安 就能防經濟間諜？

國安法部分條文修正公告，欲將「國家核心關鍵技術」列入營業秘密保護，避免大陸或美國窺探搜集台灣高科技產業，危害國家安全。(記者潘俊宏／攝影)

近來法務部主張將營業秘密視同內亂外患罪，提高辦案規格由高檢署偵查，政府也將涉及「國家核心關鍵技術」的營業秘密增訂為國安法特別規定，其實是有意仿效美國 經濟間諜 法加重刑罰，但營業秘密牽涉太多專業領域，光靠拉高偵辦審級或祭出重罰，是否就能解決核心問題，仍有疑問。

法務部指陸資在台利用偽外資身分，透過人頭招募幹部或員工，藉以獲取研發成果，但現行營業秘密法第13條之2的「域外加重處罰」規定，刑度最高已達十年，防堵機密外洩重點不在於拉高國安層級，偵辦的專業人才與能量，包括設備與資安人才等，是最大問題。

現代經濟中，智慧財產保護向來是貿易投資重要考量，先進敏感技術成為產業升級的利器，早已四處烽火的智財戰爭硝煙瀰漫，智慧財產成為各國重中之重，輸家的代價不僅是賠錢而已，而是退出市場。

更如今也是人才流動的時代，擁有高科技知識、技術的人才，各國都在搶，員工會帶著自身所知之營業秘密跳槽到其他公司，多因其他公司開出更高薪資條件；這涉及每個人的就業 權益，當擁有高科技知識與技能者想選擇更好的工作機會，國家能給予多大限制？國際上科技業間的併購日益常見，管制手段要到何種程度，才能在自由經濟與國家安全間取得平衡？

美國被視為全球創新力最強的國家，其智慧財產自然是大陸覬覦的對象，但即使在中美貿易戰硝煙瀰漫的2018年間，共執行近70件營業秘密案，但2019年只起訴2件經濟間諜案、14件營業秘密案，總起訴率不到四分之一。

營業秘密在實務向來起訴率低、定罪率低，政府如今將營業秘密上升至國安戰略層級，是否真能有效嚇阻陸企竊取營業秘密，還是僅以國安口號來恐嚇國人？