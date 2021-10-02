為綠解套？黨職併公職退休金逆轉 關中恐遭追繳

立法院日前三讀通過「黨職併公職條例」，民進黨團還拿著還財於民、公平正義的字牌合照。（本報資料照片）

最高行政法院大法庭針對黨職併公職溢領退休金 追繳應於相關法令施行「一年內」為之，昨裁定認為「一年內」規定是屬「訓示規定」，非法定請求權時效。法官曹瑞卿提出不同意見書，反對此一見解。此見解將讓考試院前院長關中、僑委會前委員長焦仁和原本勝訴的結果翻盤，在法界也引發爭議。

2017年立法院三讀通過「公職人員年資併社團專職人員年資計發退離給與處理條例」，要求2018年5月11日前，繳還溢領的「黨職併公職」退休金，卻因考試院銓敘部延遲超過一年追討，導致相關官員、團體提告皆勝訴，形同打臉蔡政府的改革主張，如今卻透過最高行政法院大法庭逆轉，為考試院解套。

關中、焦仁和與一名曾在救國團任職的謝姓退休公務員都因被追繳退休金而打官司，銓敘部主張「一年」並沒有法律效果，但無論是台北高等行政法院或台中高等行政法院，幾乎都認定當事人收到公文時，已逾一年法定期限，有公法權利消滅的情事，判定銓敘部及追討的政府機關敗訴。

最高行政法院卻針對社團年資處理條例第五條第一項中「一年」的性質，由蔡英文 總統表姊夫、院長吳明鴻擔任審判長的大法庭作出統一見解。大法庭裁定指該條例規定的「一年」追繳只是訓示規定，與時效無關，若解釋為時效規定，與立法目的、文義解釋等顯然相悖。最高行政法院大法庭這項裁定，將讓原本一審都勝訴的案件逆轉改判，變成政府勝訴。

東吳法律系教授陳清秀表示，當年在黨國體制下，政黨機關即準國家機關，國家為了培養人才，同意讓有才能者從事公共服務事業，像企業延攬與挖角人才一樣，是非常好的舉才制度。

陳清秀說，如今價值觀變遷，政府對當年好的人事制度加以清算、鬥爭，讓轉職的人才忽然受到處罰，成為無辜受害者，行政作為不符合正當性，也不合理，因此認為法律不應溯及既往。

東吳法律系教授胡博硯表示，自條例文義解釋，似是請求權時效的問題，即使交由大法庭統一見解，還是難以解決轉型正義的問題。他表示，爭議會產生是立委立法時沒有思慮清楚，造成立法上的疏漏。