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拿商務車廂點心當網拍贈品 高鐵員工記2大過

記者曹悅華／台北2日電
有高鐵服勤員拿商務艙點心當網拍贈品被發現，遭記兩支大過。圖為示意圖，非當事人。(本報資料照片)
有高鐵服勤員拿商務艙點心當網拍贈品被發現，遭記兩支大過。圖為示意圖，非當事人。(本報資料照片)

台灣高鐵每天往來南北超過130班次，商務艙備有零食、水等備品，旅客若未帶走，偶有員工「私藏」。近來，一名在網路上有知名度的服勤員，將商務艙點心積少成多後，在個人經營的網拍當成贈品，遭高鐵發現，遭記兩支大過。

高鐵證實此事，對於長期「私藏」商務車廂點心送粉絲的「惡習」，高鐵表示將強化內部教育，落實服務管理機制。

有高鐵員工向本報系聯合報投訴，高鐵先前對於車上旅客沒有使用的零食、水等，幾乎沒有控管，很多員工會「A走」自用，行之有年。其實類似這種情形，不只是高鐵，連航空公司都有過類似事件，制度上存在檢討的空間，也需要落實才能把這個長久的「洞」補起來。

根據高鐵內部公告，公告指出高鐵商務車廂服務品屬於公司資產，公司已多次公告相關物品供商務服務使用，員工卻利用職務不便不當取得商務車廂點心，且長期私下將其用在個人經營的拍賣網站作為贈品。

該公告也指出，依據相關規定，「藉由職務之便圖己私利之禁止」，核予違紀員工「大過兩次」。

而根據調查，該違規員工為六年資歷服勤員，是一名網紅，在網路上頗有人氣。而從她私下經營的賣場可以看見，在2018年就曾送商務車廂的綜合堅果當作贈品。對於該員工長期不當領取商務車廂點心，高鐵於上月13日開懲處會議，決定記兩支大過，並於上月27日公告。

高鐵說，針對商務車廂服務品使用，皆訂有相關管理機制，且服務品係屬公司資產，員工不得用以謀圖私利。未來公司將強化內部教育訓練及落實服務品投訴理機制，避免類似事件再度發生。

本報系記者也透過Instagram聯繫當事人，該服勤員表示不方便回應。

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