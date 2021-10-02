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憂心 戲院3度坍塌 高雄危樓恐釀災

台灣新聞組╱綜合2日電
高雄今日戲院舊址1月因地震外牆坍塌，今年6月、8月拆除時又兩度發生坍塌意外。(本報資料照片)
高雄今日戲院舊址1月因地震外牆坍塌，今年6月、8月拆除時又兩度發生坍塌意外。(本報資料照片)

花蓮老飯店漫波假期飯店，怪手拆到一半轟然倒地橫躺路上，有40多年歲月的基隆富貴市場，因工安疑慮去年已封閉，但拆除費用仍無著落，不知何時才能開拆；高雄市危險建物舊今日戲院，今年拆除時兩度坍塌，鄰近住戶憂心不知何時又要出狀況，「希望快點拆一拆」。

高雄市舊今日戲院是列管危險建物，今年1月因地震外牆坍塌，拆除過程中，6月、8月兩度發生崩塌意外，壓毀汽機車，近日在技師會勘後才恢復拆除工程。接二連三出意外，鄰近住戶憂心不知何時又要出狀況，「一直拆拆停停，希望快點拆一拆，比較安心」。

3年前0206大地震，花蓮統帥飯店和雲門翠堤、白金雙星、吾居吾宿4棟建物傾斜、倒塌，縣政府當時盤點，列管14棟黃單、18棟紅單危險建物，漫波飯店並不在其中。

基隆信6路富貴市場使用40多年，4樓舊里民會堂鋼筋裸露，天花板水泥掉落，多年前早已封閉，1樓市場卻有攤商繼續營業。市府去年委託鑑定為海砂屋，因有立即性危險9月封閉使用，目前仍在爭取中央經費才能拆除。

新北市有11處閒置建物，在板橋、新莊、永和、汐止、淡水有7處都是建商蓋到一半，因產權較複雜，或有訴訟糾紛，閒置至今。

北市建管處表示，921大地震後，「紅單」危險建築26件，都已拆除重建，海砂屋列管須拆除重建有68件。

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