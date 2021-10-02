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切蛋糕式強拆 花蓮老飯店轟然倒塌

台灣新聞組╱綜合2日電
停業三年的花蓮漫波飯店1日拆除時，七層樓高建物突然倒塌，橫臥街頭。(圖：本報系聯合報讀者提供)
停業三年的花蓮漫波飯店1日拆除時，七層樓高建物突然倒塌，橫臥街頭。(圖：本報系聯合報讀者提供)

位於花蓮火車站附近、屋齡老舊且早已停業的漫波假期飯店，近日拆除準備重建，不料昨天下午施工時，七層樓高建物突然倒塌，橫臥街頭，只差3公尺就撞到對面飯店梁柱；當時一輛機車正好經過，在2秒內驚險閃過，幸運躲過一劫；這起突如其來事故，倒出危老建物公共安全的大問題。

花蓮縣府清查，漫波飯店建於1980年，為地下一樓、地上七樓建物。因建物老舊，業者自三年前就一直處於停業狀態，直到上月17日申報拆除重建。花蓮縣建設處長鄧子榆表示，本案為拆除併建造執照申請案件，由業主漫波大飯店委託承攬商百盛營造施工，預計於12月23日前完成拆除。

現場拆除過程影片顯示，施工人員從飯店後方一刀一刀往前切。承包商亞國機械工程行發聲明表示，該飯店當初是辦理危老更新，屬於老舊飯店，因此可能一樓前方柱子的支撐力，在多次地震及拆除過程中的震動有龜裂，導致拆除到最後時，前方支撐柱支撐無力，向前倒塌。

昨天下午3時45分，工人以怪手拆除時，大樓突然傾斜，現場揚起大片塵土，也壓毀停在路兩旁的三台車輛。當時一名葉姓房仲正好開車經過，在前一個路口停等紅燈，看到大樓就在眼前倒下，猶如災難現場，嚇到腳軟。

一名34歲王姓男子騎機車從西向東行駛，大樓倒下時正好經過，他在事發前一秒察覺有異，機警猛催油門騎向對向車道，神之閃避保住一命。

事故發生後，縣長徐榛蔚、市長魏嘉賢等人，都趕到現場關切。縣議員魏嘉彥、周駿宥說，花蓮市鬧區竟然會發生如此重大的工安事故，雖然沒有人員傷亡，但究竟是業者施工的工法有誤，或未依規定便宜行事？縣府一定要徹查原因。

花蓮漫波假期飯店瞬間倒塌，讓民眾深切感受「禍從天降」的恐怖。巧合的是，昨天還是南方澳斷橋事件發生兩周年的日子，從太魯閣號事故到大小工地意外，台灣工安事故頻傳，除廠商未落實工安規則，勞工缺乏教育訓練和安全意識，各級政府平常不注重，讓疏失不斷重演，成社會發展隱憂。

漫波飯店 拆一半倒了
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