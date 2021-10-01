台灣房價何時買得起？央行總裁坦言：太難了

立委詢問央行總裁楊金龍，未來是否能讓房價回到一般人能買得起的價位？楊金龍表示：「這目標太難，一直以來都無法達到」。(記者杜建重／攝影)

政府實施「健全房地產 措施」，央行 一年內三度出手，加碼不動產選擇性信用管制，金管會也配合金檢，但房價 是不是回不去了，可否回到一般人都「買得起」的價位？中央銀行總裁楊金龍昨天坦言，「這目標太難了，一直以來都沒辦法達到」。

他強調，連續三波打炒房措施是逐步微調，希望房地產「軟著陸」慢慢持穩，「不要突然上去、又突然下來」。

楊金龍昨天赴立院財政委員會業務報告，多位立委關切房市及房價問題。被問及是不是壓不下炒房，才持續加壓？楊金龍解釋，信用管制的目的是為了維持金融穩定，目前看來成效良好。

楊金龍解釋，之所以接連推出三波信用管制，不是因為政策效果不彰，而是要採用逐步微調方式，不會一下子大砍，不能讓房地產硬著陸。

值得注意的是，央行與金管會聯手打炒房，後續動作連連。央行上周才再祭新一波打炒房措施，金管會去年底啟動的首波不動產專案金檢結果，昨天就已出爐。金管會檢查局金控組長江貽中直言，去年底專案檢查重點放在投資客貸款上，今年重點則會在央行新規定的基礎上，做更強化的限制。

●壓抑房價 三管齊下較有效

政策打炒房雷聲大作，但目前就連建商都認為「房價愈打愈高」。興富發集團總裁鄭欽天日前表示「政策愈是打房、代表房市未來會更好」，昨也引發立委關切央行態度。楊金龍說，建築業者會希望房價愈高愈好，但所謂打房愈打房市愈好、房價愈高，「我不敢否定他的看法，有部分有道理，但某部分也是一種行銷策略。」

楊金龍強調，房市政策應該從需求、供給及制度面三管齊下，如社會住宅、租賃安排等政策，協助弱勢族群也能有屋住，如此對壓抑房價會比較有效果。