我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

8萬綠卡名額將作廢 微軟顧問：反傷害美國

強制接種爭議多？ 卻幫華盛頓贏得1777年獨立戰爭

台灣房價何時買得起？央行總裁坦言：太難了

記者沈婉玉、戴瑞瑤／台北1日電
立委詢問央行總裁楊金龍，未來是否能讓房價回到一般人能買得起的價位？楊金龍表示：「這目標太難，一直以來都無法達到」。(記者杜建重／攝影)
立委詢問央行總裁楊金龍，未來是否能讓房價回到一般人能買得起的價位？楊金龍表示：「這目標太難，一直以來都無法達到」。(記者杜建重／攝影)

政府實施「健全房地產措施」，央行一年內三度出手，加碼不動產選擇性信用管制，金管會也配合金檢，但房價是不是回不去了，可否回到一般人都「買得起」的價位？中央銀行總裁楊金龍昨天坦言，「這目標太難了，一直以來都沒辦法達到」。

他強調，連續三波打炒房措施是逐步微調，希望房地產「軟著陸」慢慢持穩，「不要突然上去、又突然下來」。

楊金龍昨天赴立院財政委員會業務報告，多位立委關切房市及房價問題。被問及是不是壓不下炒房，才持續加壓？楊金龍解釋，信用管制的目的是為了維持金融穩定，目前看來成效良好。

楊金龍解釋，之所以接連推出三波信用管制，不是因為政策效果不彰，而是要採用逐步微調方式，不會一下子大砍，不能讓房地產硬著陸。

值得注意的是，央行與金管會聯手打炒房，後續動作連連。央行上周才再祭新一波打炒房措施，金管會去年底啟動的首波不動產專案金檢結果，昨天就已出爐。金管會檢查局金控組長江貽中直言，去年底專案檢查重點放在投資客貸款上，今年重點則會在央行新規定的基礎上，做更強化的限制。

●壓抑房價 三管齊下較有效

政策打炒房雷聲大作，但目前就連建商都認為「房價愈打愈高」。興富發集團總裁鄭欽天日前表示「政策愈是打房、代表房市未來會更好」，昨也引發立委關切央行態度。楊金龍說，建築業者會希望房價愈高愈好，但所謂打房愈打房市愈好、房價愈高，「我不敢否定他的看法，有部分有道理，但某部分也是一種行銷策略。」

楊金龍強調，房市政策應該從需求、供給及制度面三管齊下，如社會住宅、租賃安排等政策，協助弱勢族群也能有屋住，如此對壓抑房價會比較有效果。

房價 央行 房地產

上一則

國會又癱瘓 民眾黨左嗆綠負責 右酸藍問倒蘇貞昌很難？

下一則

情夫搬到人妻家隔壁 2人排休在人夫家嘿咻

延伸閱讀

高盛：恒大潛在負債1560億美元 須保住房地產業務

高盛：恒大潛在負債1560億美元 須保住房地產業務
立功地產學院將開課 免費試聽

立功地產學院將開課 免費試聽
日媒：中國房地產風險超過日本泡沫經濟時期

日媒：中國房地產風險超過日本泡沫經濟時期
南韓房地產科技平台 走紅

南韓房地產科技平台 走紅

熱門新聞

國民黨主席選舉25日舉行，朱立倫大獲全勝。 記者葉信菉／攝影

當選國民黨黨主席 朱立倫：今晚開始是民進黨要擔心的時候

2021-09-25 07:54
遭襲擊潘姓女店員雙眼開刀，被紗布包著，周六還要開鼻子手術。(圖：本報系聯合報讀者提供)

女店員勸戴口罩 遭挖眼碎鼻梁 村民激憤：施暴者是慣犯

2021-09-30 02:23
馮滬祥。(本報系資料照)

馮滬祥73歲癌逝 曾與李敖搭檔參選台正副總統

2021-09-26 09:20
美國智庫外交關係協會（CFR）主席哈斯建議美國政府停止推動駐美處更名案，聚焦其他更需要嚴肅對待的事物，包括磋商自由貿易協定（FTA）、支持台灣參與CPTPP，或挺台有意義參與國際事務。（本報資料照片）

美戰略清晰推手建議 拜登政府停止推動駐美處更名案

2021-09-28 05:04
國民黨主席選舉由前主席朱立倫勝出。（記者周志豪／攝影）

習近平賀朱立倫當選國民黨主席 重申九二共識反台獨

2021-09-26 02:22
CPTPP目前11個成員國，與中國有貿易衝突的澳洲、與美國淵源深的墨西哥、加拿大等，可能反對中國的申請案或消極以對；新加坡、馬來西亞希望中國加入。（美聯社）

澳媒：挺台加入CPTPP 澳、日、加等國幕後找途徑

2021-09-23 14:40

超人氣

更多 >
私藏大量機密 中國公安部前副部長孫力軍被雙開

私藏大量機密 中國公安部前副部長孫力軍被雙開
影／兩輪衝出路面 SUBARU北卡「恐怖」超車全都錄

影／兩輪衝出路面 SUBARU北卡「恐怖」超車全都錄
投資人下個重大危機是？華爾街名人這麼看

投資人下個重大危機是？華爾街名人這麼看
史上首位「007」連莊女主角：我與角色都變成熟了

史上首位「007」連莊女主角：我與角色都變成熟了
華裔Uber司機拒載臨時搭乘遭攻擊 右眼恐失明

華裔Uber司機拒載臨時搭乘遭攻擊 右眼恐失明