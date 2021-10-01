台商憂因疫情被除籍 拖累陸配妻居留證

許多在陸台商因往返兩岸成本過高，逾兩年未返台。(本報資料照片)

受新冠疫情 影響，許多在陸台商因往返兩岸成本過高，逾兩年未返台，面臨「被遷出戶籍」危機，連帶引發的健保取消、稅負可能增加、明年無法投票 等困擾，成為台商圈的熱議話題。蘇州台協姑蘇區台青會會長吳文智已逾兩年沒回台了，他說，恢復戶籍其實很快很方便，但大陸老婆拿的是居留證，也跟著他的除籍而失效，比較麻煩。

「居留證得要回台灣 重辦比較麻煩，還要重走一次團聚探親流程，才能再辦居留證。」吳文智說。

很多台商對除籍之後會涉及哪些權益問題沒有概念，但娶了大陸配偶的台商特別緊張，因為他們有可能戶籍被遷出後，尚未拿到中華民國國籍的大陸配偶也喪失居留證。

「這趟回台灣的成本是史上最高」。在大陸蘇州工作15年的台商林先生說，年底前將湧現台商、台幹返鄉潮；每個人來回機票加防疫旅館至少10萬元台幣起跳，前後至少還要做16次核酸檢測，時間、金錢、勞力都是負擔。

也有台商說，只能盼望疫苗奏效、疫情消失，否則「每兩年輪迴跑一次，真的很累人」；萬一疫情更嚴重，不小心超過四年不能回來，身分資格被消失，擔心變「兩岸人球」。

另外，很多台商近兩年沒有回台灣，若無法及時復籍，恐連明年地方選舉的投票權也將喪失。內政部次長花敬群表示，選舉投票得設籍滿四個月，這些都是戶籍法及選罷法所規範的，若民眾會有所擔憂，可以規畫提早回台。