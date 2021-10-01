苦因疫情回台難 邊緣人的痛誰知道

因為疫情 這座大山，不少台商面臨兩年未返台將被除籍的命運，官員說得輕巧，法規無彈性，回台恢復戶籍就好，但疫情下回台一趟成本極高，面對冰冷的制式回應，台商難免要問：「我們平時努力為台灣 創造外匯，卻永遠等不到政府人道政策，台商也是國民，何時才能擺脫邊緣人的痛苦？」

官員解釋說，只要出境未逾四年，一回國立即可參加健保。至於明年縣市長選舉，規定必須設籍四個月以上，「照法規走，無彈性規範」。

其實這涉及兩層面問題，一是成本，台商回台一趟再返回大陸工作 ，兩地隔離至少廿八天，以一天新台幣約兩千五百元計算，光是住隔離旅館就要花七萬元，加上來回機票算兩萬五千元，一趟往返就要將近十萬元。還有廿八天隔離期，不是所有公司都能遠距上班。

二是恢復權益的程序。官員稱回台重新「遷入戶籍」就好，權益都不受影響，但這中間還是會有空窗期，若在期間出意外，沒健保可用，還有年金計算，以及陸配重新申辦居留權等，都會遇到很大困難。有台商說得更白，如果期間染疫甚至死亡，不就一切都沒了。

這種情況下，已有部分台商台幹決定先辭職回台，在台灣把所有重新「遷入戶籍」和恢復相關權益的程序都走完，再回大陸找工作。如此折騰，只為了符合現行的僵硬規定。

台商這番感受有脈絡可循，從疫情發生以來，蔡政府對台商各種不人道作為，包括曾註記武漢台商不讓他們回台，還有強迫「小明」家庭骨肉分離等。這次除籍問題搬上檯面，又碰到敏感的選舉議題，平心而論，現行規定難道完全沒有討論調整的空間？

除籍新聞出來後，網路上又出現「台商自己選擇到大陸工作，又怪法律規定，沒有人逼他們去海外吧」等言論，無視他們為台灣的貢獻。台灣自詡文明理性社會，若能更多換位思考，也許就能體會台商和家屬內心沉重和不安。