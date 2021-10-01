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台立委提議 野柳女王頭進故宮當新國寶 院長急喊：不敢

記者陳宛茜／台北報導
野柳女王頭的奇特景觀聞名世界，成為北海岸相當著名地質及奇石的風景名勝地。（圖：新北市政府提供）
野柳女王頭的奇特景觀聞名世界，成為北海岸相當著名地質及奇石的風景名勝地。（圖：新北市政府提供）

野柳女王頭是台灣最知名的地理指標，卻面臨風化的「斷頭」危險。立委李德維今天在立院建議故宮，野柳女王頭可成為台灣的「新國寶」，故宮應該在她尚未斷頭前就來處理保存，「符合普世博物館的價值」。故宮院長吳密察一聽大驚，直說把女王頭搬到故宮「我們絕對不敢！」

故宮院長吳密察今赴立院進行業務報告，立委李德維質詢時指出，野柳女王頭每每出現在教科書裡面，堪稱台灣地理指標。卻因風化嚴重，估計三到五年內會斷頭，「有沒有想過把女王頭收藏在故宮成為新國寶？」他舉例，大英博物館的收藏包括直接挖掉的整幅敦煌壁畫，野柳女王頭「是不是也應該審慎地來保存，讓她在沒有斷頭以前，就把她處理，這算不算符合普世博物館的價值？」

吳密察表示，沒人敢主動改變女王頭的現況，大概只有地質學家會想辦法防止她的加速毀壞，「至於說把女王頭搬到故宮，那不得了，我們絕對不敢！」

李德維繼續加碼追問，女王頭該不該列為國寶？應不應該？吳密察回答，國寶必須經過文化部的審查程序，更何況女王頭的屬性，即使要進博物館，也不該由故宮收藏。他指出，女王頭如果要進博物館，應該是自然史博物館、台灣博物館，或台中自然科學博物館。

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