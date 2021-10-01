福島食品進口 總談判代表鄧振中：等日方提 台不能躲

台灣申入CPTPP，勢必得處理日本福島五縣食品進口問題。政務委員鄧振中稱尚未訂出談判時間表，基本上「等日方提」。(記者胡經周／攝影)

台灣 申入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），勢必得處理日本 福島五縣食品進口問題。行政院政務委員鄧振中昨天接受本報系專訪指出，尚未訂出談判時間表，基本上「等日方提」，而台方準備好討論、處理，但無法預判處理方式。「人家提出來，你不能夠躲呀。」鄧振中說，日方會關切福島五縣食品進口，相信是理所當然的事情，「我們也不能夠假裝不知道這個關切」。

台灣9月22日提出申請加入CPTPP，政委兼經貿談判辦公室總談判代表鄧振中接受專訪，聚焦台申請CPTPP過程中，日本、中國 大陸因素影響及台美經貿進展議題。

中國大陸於9月16日正式申入CPTPP，不少專家學者建議，台灣要順利加入，談判速度得超越北京。不過，鄧振中說，「我們不以超車任何人為目標，這個路，對兩邊來講，都還滿長的。」鄧振中也說，提出申請當然希望能夠成功，但也了解這不是容易的事，「我們不會浪漫到認為可以很順利」，特別台灣又面臨「外在力量」的影響。鄧振中也多次提及，政府處理此事須務實。

大陸商務部發言人束珏婷昨在例行記者會表示，為積極推動加入CPTPP，中方將在市場准入領域做出「超過現有締約實踐的高水準開放承諾」，向各成員提供具有商業利益的市場准入機會。下一步中方將按照CPTPP有關程序與各成員進行磋商。

關於台以「台澎金馬個別關稅領域」申入CPTPP的考量，鄧振中說，為了便利，不要製造太多紛擾而選擇用此名義，行之多年，國際也接受；申請名稱選項很多，但總是選一個爭議最小，「盡量不要造成會員國困擾」方式。他表示，事先未與任何會員國討論，完全是台方的決定，相信各國會尊重。他說，「我們很務實，當然可以提出一些名字，但是希望能夠早點完成這個（入會）手續。」

對日本福島食品進口，鄧振中說，「相信每個國家的目標都是核食不能進，若有汙染是絕對不能進」，日本科學研究完整，檢測儀器設備很好，「自己守得很緊了」；當然可以討論如何出口查驗、進口再查，一定會有很多、很多關卡。鄧振中並重申，原則仍是維護國民健康、依據科學原則、國際規範。

至於何時與日本談判？鄧振中說，會請日方提出一個方便的時間，日本現在政局變化比較難說，當然台方會希望能快一點開始進行入會的協商。鄧振中也相信台灣可從日本獲得相當好的支持。