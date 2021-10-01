情夫搬到人妻家隔壁 2人排休在人夫家嘿咻

徐男指控王男搬到他家隔壁，趁他上班時，與他的妻子發生多次性行為，侵害他的配偶權，請求損害賠償。台中地院判王男賠償徐男精神慰撫金新台幣15萬元。(本報資料照片)

徐男指控王男搬到他家隔壁，趁他上班時，與他的妻子小秋（化名）同時排休，到他家發生多次性行為，侵害他的配偶權，請求損害賠償。王男辯稱不知小秋已婚，但小秋證稱曾告訴王男她已婚，並與王嘿咻2、30次，台中地院判王男賠償徐男精神慰撫金新台幣15萬元。可上訴。

徐男主張，他與小秋於前年初結婚，王男明知小秋已婚，竟於同年7月搬到他家隔壁，與小秋經常在平日白天同時排休，到他家中發生多次性行為，小秋因而藉故不與他發生性行為，嚴重打擊他與小秋的感情。

此外，王男於前年2月、5月、6月與小秋至三芝、墾丁、彰化等地出遊過夜，2人並有挽手、擁抱等甚為親暱舉動，甚至一同過情人節及慶生。

徐去年4月間發現小秋與王男的關係後，嚴正警告王男，但王仍與小秋偷偷約會，甚至在通訊軟體LINE 上揚言要散播小秋與王的性愛影片及寫真集。 經徐請求損害賠償。

王男辯稱「不知小秋已經結婚，我在小秋結婚前就與她在交往。我沒有在LINE上面散播，這部分只有小秋看的到，我也沒有罵徐性無能」。但小秋證稱「我於前年8、9月間，有跟王男說已經結婚登記，王知道我是有配偶之人，我告訴他結婚後還有跟他交往，並發生20-30次關係」。

法官從王男與小秋簡訊及LINE對話內容，多有互傾愛意、討論床笫性事等調情、性事對話，已逾越社交禮儀的範疇與分寸，認為2人有不正當交往，逾越社會通念配偶間所能容忍範圍，侵害徐男的配偶權，因此判決王賠償徐精神慰撫金15萬元。