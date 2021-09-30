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F-16V事故頻傳 作戰隊長被拔官調職

記者洪哲政／台北30日電
8月31日，一架參演國軍漢光37號實兵演習佳冬戰備道啟用操演的F-16V雙座機，在屏北機場預演時衝出跑道，機首插進土裡，造成機首及起落架受損，經檢討是人為疏失。(圖 :讀者提供)
8月31日，一架參演國軍漢光37號實兵演習佳冬戰備道啟用操演的F-16V雙座機，在屏北機場預演時衝出跑道，機首插進土裡，造成機首及起落架受損，經檢討是人為疏失。(圖 :讀者提供)

空軍F-16V戰機近期在戰訓中接連發生座艙罩飛脫與起落架突收起的意外，空軍司令熊厚基檢討飛安責任歸屬，肇發飛安事件戰機所屬作戰隊隊長遭拔官，調非主管職務，空軍四聯隊包括聯隊長以下主官均遭行政懲處。

8月11日上午，空軍嘉義基地一架機號6698的F-16V型戰機，在訓練任務中發生起飛後座艙罩飛脱的意外，緊急返降機場。調查後證實人為疏失。

8月31日上午6時許，一架參演國軍漢光37號實兵演習佳冬戰備道啟用操演的F-16V雙座機，在屏北機場預演時衝出跑道，機首插進土裡，造成機首及起落架受損，經檢討也是人為疏失。

9月23日，面對共軍大批軍機闖入我西南空域防空識別區，空軍也派遣戰機起飛應對，嘉義基地一架F-16V戰機在飛行前檢查開車作業時，主起落架意外收上。空軍初步調查結果為工作不慎所致。

飛安接連出現狀況，熊厚基在近期的飛安檢討會公開表達不滿，下令檢討。位於嘉義的空軍第四戰術戰鬥機聯隊，下轄第21、22、23作戰隊、空軍救護隊、第四修護補給大隊、第四基地勤務大隊、憲兵第四中隊，另配列通航資、天中及防砲等單位。傳基地將於11月舉行首個F-16V作戰隊成軍儀式，作戰隊長卻遭調職。

機場 共軍 工作

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