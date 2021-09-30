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調查局頻爆醜聞 局長語出驚人：人多必有白痴

記者王聖藜╱台北30日電
調查局長呂文忠(前)29日為調查局近來連續出錯事件赴立法院專案報告，卻語出驚人說：「樹大必有枯枝，人多必有白痴」，在議場內外引起熱議。(記者曾學仁／攝影)
調查局長呂文忠(前)29日為調查局近來連續出錯事件赴立法院專案報告，卻語出驚人說：「樹大必有枯枝，人多必有白痴」，在議場內外引起熱議。(記者曾學仁／攝影)

調查局陸續爆發查扣的毒品遭內部人調包、偵訊筆錄遭當事人帶走等醜聞，立法院司法及法制委員會昨天邀法務部長蔡清祥與調查局長呂文忠進行專案報告。呂文忠在接受國民黨立委鄭麗文質詢時，脫口說出「樹大必有枯枝，人多必有白痴」，語出驚人，頓時成為議場內外熱門話題。

法務部長蔡清祥事後面對媒體詢問對呂文忠說出此話的看法說，「他大概壓力太大了」。調查局基層對局長這樣的發言則有不少反彈。

召委葉毓蘭則說，希望呂文忠能修剪枯枝，將白痴變成聰明人。

調查局連續犯下低級錯誤，呂文忠昨在立法院再度公開致歉，強調個別調查官行為，對調查局形象造成傷害。執政的民進黨立委羅致政、何志偉也都說，要部長、局長來國會備詢滿難看的，不過，筆錄在眼前丟掉，毒品被自家人調包，調查局確有必要改進。

鄭麗文對呂文忠火力全開，提出連串質疑。鄭說，調查局最近出現許多不可原諒的風氣、紀律事件，南機站筆錄外洩案是否有民進黨在背後對黨籍大立法委員撐腰？調查局全面否認有政治勢力介入的傳聞，但怎麼可能有人能在辦案現場將筆錄帶走？偵查不公開怎會如此蕩然無存？鄭還問，筆錄案的行政調查有沒有查調查局在高雄的其他單位？

鄭麗文說，之前調查局說會追查到底，有沒有查出來為何許多事情密集集中在高雄？她批評調查局「由根爛起」，根本官民、官政勾結，因鬧內訌事情才被掀開，還逼問呂「只有偷毒品、偷筆錄嗎？」

呂文忠回應說，關於毒品調包、筆錄外洩調查局已深切檢討，有關刑責部分移由高雄地檢署偵辦；呂還說，南機站曾因緝毒獲考試院頒發傑出貢獻獎，涉筆錄案的調查官並非案件承辦人，只支援製作筆錄。

呂文忠說，九成九以上調查官會遵守偵查不公開，但又說調查站散布各地，「樹大必有枯枝，人多必有白痴，很難說沒有違法亂紀」，鄭麗文隨即追問，調查局「到底有多少枯枝和白痴？」

國民黨立委吳斯懷說，調查局犯的錯讓大家眼鏡掉滿地，機關文化一定要改善；葉毓蘭說，調查班結訓宣傳，物化女調查官是「小林志玲」、「小隋棠」也須改進；時代力量立委陳椒華要求呂文忠再寫檢討報告給她。

毒品 國民黨 民進黨

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