報復鄰居向警檢舉 挖墓盜2顱骨放門前

黃姓男子前往公墓盜取頭顱遺骨，放在鄰居住處門前、車頂上恐嚇，被依侵害遺骨、恐嚇等罪起訴。(圖：本報系聯合報讀者提供)

35歲黃姓男子居無定所，去年暫時居住在台中市外埔區甲后路一處廢棄空屋內，警方據報前往驅趕；黃認為是住空屋對面的鄭姓男子和林姓女子所為，心生報復，跑到外埔區公墓盜取某家族歷代祖先墓的兩顆頭顱遺骨，分別置放在林女住處門前、鄭男門前停放車頂上恐嚇，被害人受驚嚇報案。台中地檢署昨天依侵害遺骨、恐嚇等罪起訴黃男。

起訴書指出，黃男居無定所，暫時居住在台中市外埔區甲后路林女、鄭男住處對面的廢棄空屋內，後來有員警據報到場驅趕黃男離開，黃認是林、鄭兩住戶報警，心生不滿。

去年5月30日凌晨，黃男前往台中市外埔區甲東路旁的公墓內徒手盜墓，竊取「西河」某家族歷代祖先墓內的兩顆遺骸頭顱，隨後攜往林、鄭住家前，分別將兩顆頭顱放在林女住家大門前，及鄭男門前停放的轎車車頂上。

林、鄭家人隔天一早發現，不知遭誰恐嚇，心生畏懼報警。大甲警分局循線查獲黃男，黃男承認因被警察 驅趕懷疑兩人報案才報復，是真的遺骸。

檢察官 以黃警詢中自白犯罪，及現場照片、監視器錄影檔案，認為黃涉犯盜取遺骨及恐嚇危害安全等罪明確，請法官從重以恐嚇伊罪論處。