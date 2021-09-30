我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

助理作證 揭Theranos荷姆斯私生活「購物清單也要保密」

培根40年來最貴 價格暴漲28% 短期難回跌

性侵判4年定讞 鈕承澤確定入獄

記者林孟潔／台北30日電
導演鈕承澤涉性侵劇組女助理將入獄。(本報資料照片)
導演鈕承澤涉性侵劇組女助理將入獄。(本報資料照片)

導演鈕承澤三年前執導電影「跑馬」期間，在家中性侵劇組女員工，他在法院審理期間賠錢和被害人和解，仍被認定沒有悔悟之心，一、二審皆依強制性交罪判刑四年，最高法院昨駁回上訴定讞，鈕確定要入獄。

鈕承澤2018年11月23日取消原訂工作會議，邀請劇組工作人員到家裡聚會，鈕不斷詢問擔任美術組員工的被害女子私人問題，直至隔日凌晨劇組陸續離開，獨留女子在住處。

鈕承澤見有機可趁，先用手撫摸女子頭髮和背部，再將女子推倒在沙發上親吻、強脫衣服摸胸，他不顧女子推阻，用生殖器磨蹭女子下體，因無法勃起，要求女子口交，女子堅決不從，最後以手指性侵得逞，女子事後報警。

鈕承澤在偵查階段欲賠償台幣60萬元遭拒，台北地方法院審理時他給付「七位數」調解金，和女子成立調解；鈕仍稱自己無犯意盼緩刑，一審認為鈕稱兩人有情愫，辯詞不可採，依強制性交罪判刑4年。

台灣高等法院二審認為，鈕承澤雖否認犯罪，但依卷內相關證據、被害人主管證詞和驗傷證明，可證鈕利用在住處聚會機會，獨留被害人並性侵，從對話紀錄中也未看出鈕和被害人間有特殊情愫。

雖然鈕的律師辯稱，被害人離開鈕住處後「沒有驚慌表現」，但被害人遭侵害後，對外表現本就因人而異，不能以沒有「典型被害人」形象反推女方沒遭性侵，維持一審判決。

案件上訴，最高法院認為二審已詳細說明判決理由，且認事用法無違誤，量刑妥適，駁回鈕的上訴，全案定讞。

性侵 工作 台灣

上一則

調查局頻爆醜聞 局長語出驚人：人多必有白痴

下一則

女店員勸戴口罩 遭挖眼碎鼻梁 村民激憤：施暴者是慣犯

延伸閱讀

南加男子涉性侵女大學生未遂 在家屬陪同下自首

南加男子涉性侵女大學生未遂 在家屬陪同下自首
拒打疫苗教師 要上訴最高法院

拒打疫苗教師 要上訴最高法院
鈕承澤犯後無悔意 性侵劇組女助理賠錢不認罪 判4年定讞

鈕承澤犯後無悔意 性侵劇組女助理賠錢不認罪 判4年定讞
鈕承澤要被關了 性侵劇組女助理賠錢不認罪 判4年定讞

鈕承澤要被關了 性侵劇組女助理賠錢不認罪 判4年定讞

熱門新聞

國民黨主席選舉25日舉行，朱立倫大獲全勝。 記者葉信菉／攝影

當選國民黨黨主席 朱立倫：今晚開始是民進黨要擔心的時候

2021-09-25 07:54
台積電證實有七名員工做出「違背公司核心價值之不當行為」，因情節重大，予以解雇，引起供應商熱烈討論。(本報資料照片)

工程師疑炒股 台積電一口氣開除7員工

2021-09-22 20:23
馮滬祥。(本報系資料照)

馮滬祥73歲癌逝 曾與李敖搭檔參選台正副總統

2021-09-26 09:20
美國智庫外交關係協會（CFR）主席哈斯建議美國政府停止推動駐美處更名案，聚焦其他更需要嚴肅對待的事物，包括磋商自由貿易協定（FTA）、支持台灣參與CPTPP，或挺台有意義參與國際事務。（本報資料照片）

美戰略清晰推手建議 拜登政府停止推動駐美處更名案

2021-09-28 05:04
國民黨主席選舉由前主席朱立倫勝出。（記者周志豪／攝影）

習近平賀朱立倫當選國民黨主席 重申九二共識反台獨

2021-09-26 02:22
CPTPP目前11個成員國，與中國有貿易衝突的澳洲、與美國淵源深的墨西哥、加拿大等，可能反對中國的申請案或消極以對；新加坡、馬來西亞希望中國加入。（美聯社）

澳媒：挺台加入CPTPP 澳、日、加等國幕後找途徑

2021-09-23 14:40

超人氣

更多 >
一洲焦點／中國用5名人質換回孟晚舟、密利將軍自白

一洲焦點／中國用5名人質換回孟晚舟、密利將軍自白
「太有面子了」河南小吃店老闆結婚 鄰居這樣狂賀

「太有面子了」河南小吃店老闆結婚 鄰居這樣狂賀
遭禁離中國3年 百大通緝犯兒女獲釋返美

遭禁離中國3年 百大通緝犯兒女獲釋返美
加油站老闆破產變街友 好心人伸援手 讓他「搬進」後院

加油站老闆破產變街友 好心人伸援手 讓他「搬進」後院
失聯長島中國留學生找到了 在醫院治療 家屬將赴美探望

失聯長島中國留學生找到了 在醫院治療 家屬將赴美探望