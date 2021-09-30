性侵判4年定讞 鈕承澤確定入獄

導演鈕承澤涉性侵劇組女助理將入獄。(本報資料照片)

導演鈕承澤三年前執導電影「跑馬」期間，在家中性侵 劇組女員工，他在法院審理期間賠錢和被害人和解，仍被認定沒有悔悟之心，一、二審皆依強制性交罪判刑四年，最高法院昨駁回上訴定讞，鈕確定要入獄。

鈕承澤2018年11月23日取消原訂工作 會議，邀請劇組工作人員到家裡聚會，鈕不斷詢問擔任美術組員工的被害女子私人問題，直至隔日凌晨劇組陸續離開，獨留女子在住處。

鈕承澤見有機可趁，先用手撫摸女子頭髮和背部，再將女子推倒在沙發上親吻、強脫衣服摸胸，他不顧女子推阻，用生殖器磨蹭女子下體，因無法勃起，要求女子口交，女子堅決不從，最後以手指性侵得逞，女子事後報警。

鈕承澤在偵查階段欲賠償台幣60萬元遭拒，台北地方法院審理時他給付「七位數」調解金，和女子成立調解；鈕仍稱自己無犯意盼緩刑，一審認為鈕稱兩人有情愫，辯詞不可採，依強制性交罪判刑4年。

台灣 高等法院二審認為，鈕承澤雖否認犯罪，但依卷內相關證據、被害人主管證詞和驗傷證明，可證鈕利用在住處聚會機會，獨留被害人並性侵，從對話紀錄中也未看出鈕和被害人間有特殊情愫。

雖然鈕的律師辯稱，被害人離開鈕住處後「沒有驚慌表現」，但被害人遭侵害後，對外表現本就因人而異，不能以沒有「典型被害人」形象反推女方沒遭性侵，維持一審判決。

案件上訴，最高法院認為二審已詳細說明判決理由，且認事用法無違誤，量刑妥適，駁回鈕的上訴，全案定讞。