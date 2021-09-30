我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

助理作證 揭Theranos荷姆斯私生活「購物清單也要保密」

培根40年來最貴 價格暴漲28% 短期難回跌

長榮航空 蟬聯全球10大最佳航空

記者曹悅華／台北30日電
長榮航空蟬聯SKYTRAX「全球十大最佳航空公司」。(圖：長榮提供)
長榮航空蟬聯SKYTRAX「全球十大最佳航空公司」。(圖：長榮提供)

知名航空服務調查機構SKYTRAX公布「2021年全球航空公司大獎」，長榮航空蟬聯「全球十大最佳航空公司」殊榮，並獲得第七名的肯定，同時囊括「全球最佳經濟艙機上餐飲」第四名、「全球最佳客艙清潔」第五名、「全球最佳商務艙」第五名、「全球最佳機場服務」第六名等多個獎項。

長榮說，去年因疫情重創全球航空業，國際航班及旅客人數驟減，該評比停辦 。今年捲土重來，並將網路票選活動區間延長為2019年9月至今年7月，以結合疫情前後旅客的搭機經驗，並且著重表彰各航空公司過去18個月以來，對於全球疫情衝擊防疫應變及努力。

長榮航空總經理孫嘉明說，疫情雖改變航空旅行的型態，但公司不斷思考如何在防疫的前提下，持續提供旅客安全、最舒適的飛行體驗。透過研發及運用各項新科技，並與數個國際平台試行健康證明數位驗證，提供無紙化、自動化的服務方式，期能達到全面零接觸的目標，該防疫成果也獲得多項國際認證及獎項。

長榮表示，今年也獲得美國知名旅遊品牌Travel＋Leisure評選為「全球最佳國際線航空公司第3名」，以及澳洲AirlineRatings.com評選為「全球20大最安全航空公司第6名」、「全球前20防疫最佳航空公司」、「2021全球20大最佳航空公司第9名」。未來還會不斷地精進，因應後疫情時代的新趨勢，持續提供每位旅客安全高標準及服務高品質的美好旅程。

疫情 長榮 防疫

上一則

報復鄰居向警檢舉 挖墓盜2顱骨放門前

下一則

國台辦秀水果蟲害照 籲蔡勿政治操弄

延伸閱讀

新聞評論／美日拒高端 蔡政府防疫一再失分

新聞評論／美日拒高端 蔡政府防疫一再失分

彭博防疫韌性排名 台灣又倒退 排42名

彭博防疫韌性排名 台灣又倒退 排42名
洛市新防疫措施 出入商業場所擬須出示疫苗接種證

洛市新防疫措施 出入商業場所擬須出示疫苗接種證
防護夾克掀搶購 長榮升級2.0限量

防護夾克掀搶購 長榮升級2.0限量

熱門新聞

國民黨主席選舉25日舉行，朱立倫大獲全勝。 記者葉信菉／攝影

當選國民黨黨主席 朱立倫：今晚開始是民進黨要擔心的時候

2021-09-25 07:54
台積電證實有七名員工做出「違背公司核心價值之不當行為」，因情節重大，予以解雇，引起供應商熱烈討論。(本報資料照片)

工程師疑炒股 台積電一口氣開除7員工

2021-09-22 20:23
馮滬祥。(本報系資料照)

馮滬祥73歲癌逝 曾與李敖搭檔參選台正副總統

2021-09-26 09:20
美國智庫外交關係協會（CFR）主席哈斯建議美國政府停止推動駐美處更名案，聚焦其他更需要嚴肅對待的事物，包括磋商自由貿易協定（FTA）、支持台灣參與CPTPP，或挺台有意義參與國際事務。（本報資料照片）

美戰略清晰推手建議 拜登政府停止推動駐美處更名案

2021-09-28 05:04
國民黨主席選舉由前主席朱立倫勝出。（記者周志豪／攝影）

習近平賀朱立倫當選國民黨主席 重申九二共識反台獨

2021-09-26 02:22
CPTPP目前11個成員國，與中國有貿易衝突的澳洲、與美國淵源深的墨西哥、加拿大等，可能反對中國的申請案或消極以對；新加坡、馬來西亞希望中國加入。（美聯社）

澳媒：挺台加入CPTPP 澳、日、加等國幕後找途徑

2021-09-23 14:40

超人氣

更多 >
一洲焦點／中國用5名人質換回孟晚舟、密利將軍自白

一洲焦點／中國用5名人質換回孟晚舟、密利將軍自白
「太有面子了」河南小吃店老闆結婚 鄰居這樣狂賀

「太有面子了」河南小吃店老闆結婚 鄰居這樣狂賀
遭禁離中國3年 百大通緝犯兒女獲釋返美

遭禁離中國3年 百大通緝犯兒女獲釋返美
加油站老闆破產變街友 好心人伸援手 讓他「搬進」後院

加油站老闆破產變街友 好心人伸援手 讓他「搬進」後院
失聯長島中國留學生找到了 在醫院治療 家屬將赴美探望

失聯長島中國留學生找到了 在醫院治療 家屬將赴美探望