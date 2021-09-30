長榮航空 蟬聯全球10大最佳航空

長榮航空蟬聯SKYTRAX「全球十大最佳航空公司」。(圖：長榮提供)

知名航空服務調查機構SKYTRAX公布「2021年全球航空公司大獎」，長榮 航空蟬聯「全球十大最佳航空公司」殊榮，並獲得第七名的肯定，同時囊括「全球最佳經濟艙機上餐飲」第四名、「全球最佳客艙清潔」第五名、「全球最佳商務艙」第五名、「全球最佳機場服務」第六名等多個獎項。

長榮說，去年因疫情 重創全球航空業，國際航班及旅客人數驟減，該評比停辦 。今年捲土重來，並將網路票選活動區間延長為2019年9月至今年7月，以結合疫情前後旅客的搭機經驗，並且著重表彰各航空公司過去18個月以來，對於全球疫情衝擊防疫 應變及努力。

長榮航空總經理孫嘉明說，疫情雖改變航空旅行的型態，但公司不斷思考如何在防疫的前提下，持續提供旅客安全、最舒適的飛行體驗。透過研發及運用各項新科技，並與數個國際平台試行健康證明數位驗證，提供無紙化、自動化的服務方式，期能達到全面零接觸的目標，該防疫成果也獲得多項國際認證及獎項。

長榮表示，今年也獲得美國知名旅遊品牌Travel＋Leisure評選為「全球最佳國際線航空公司第3名」，以及澳洲AirlineRatings.com評選為「全球20大最安全航空公司第6名」、「全球前20防疫最佳航空公司」、「2021全球20大最佳航空公司第9名」。未來還會不斷地精進，因應後疫情時代的新趨勢，持續提供每位旅客安全高標準及服務高品質的美好旅程。